До 5 ноември стопаните могат да заявяват подпомагане за пропаднали площи от измръзване/слана през 2025 г.

От 15 октомври до 5 ноември 2025 г. се приемат заявления за предоставяне на „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ за щети от измръзване/слана върху сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян, арония през 2025 г.

Заявленията по помощта се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПCMП) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Подпомагането се осъществява при следния интензитет: до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на следните култури:

сливи до 6155 лв./ха;

праскови/нектарини до 6131 лв./ха;

ягоди до 4625 лв./ха;

малини до 5277 лв./ха;

бадеми до 3676 лв./ха;

лешници до 2498 лв./ха;

маслодайна роза до 1661 лв./ха;

нар до 2240 лв./ха;

смокини до 1920 лв./ха;

орехи до 2445 лв./ха;

ябълки до 7181 лв./ха;

винени лозя до 4208 лв./ха;

десертни лозя до 5008 лв./ха;

круши до 6540 лв./ха;

дюли до 5164 лв./ха;

киви до 4208 лв./ха;

дрян до 2736 лв./ха;

арония до 2960 лв./ха.

Срокът за изплащане на помощта е до 28.11.2025 г.

На подпомагане подлежат земеделски стопани с констативни протоколи издадени през 2025 г. за напълно унищожени площи със земеделски култури (100 %) от измръзване/слана през 2025 г., за които е констатирано спазване на изискванията за добро агротехническо състояние след извършена проверка и са включени в Регистър на одобрените констативни протоколи изготвен от междуведомствена експертна работна група създадена със Заповед № РД09-598/20.06.2025 г. и одобрен от министъра на земеделието и храните.

Припомняме, че на първия етап бяха приети заявления от стопани с пропаднали площи от измръзване/слана, заети с череши, вишни и кайсии. С настоящия прием се обхващат останалите трайни насаждения, с напълно унищожена продукция от измръзване/слана.

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.