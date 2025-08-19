До 30 септември фермерите подават в СЕУ документи за агроекологичните и биологичните интервенции за Кампания 2025

До 30 септември земеделските стопани, кандидати по интервенциите в областта на околната среда и климата и/или биологични интервенция през Кампания 2025, подават в Системата за електронни услуги (СЕУ) изискуемите документи съгласно Наредба № 10 от 2023 г. и Наредба № 9 от 2023 г.

• За интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“, по операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ (СККУ) и операция № 2 „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ (СККУ-2), се прилагат следните документи:

1.Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходни норми за единица площ (на ха);

2.План-програма за извършване на дейностите по интервенцията – „ Насоки за изготвянето на плана “;

3.За трайни насаждения, декларирани като създадени в предходни години се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. С него се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;

4.За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном. Документът гарантира, че насажденията не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

•За интервенцията „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ (СЗМ) се прилагат:

1.Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходните норми за единица площ (на ха);

2.За трайни насаждения, декларирани като създадени в предходни години, се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. Документът потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;

3.За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном, с който се удостоверява, че те не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

•За интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ (ПЗП-деградирали) се изисква План за сеитба, изготвен от агроном и одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи. Специалистите трябва да са от Селскостопанска академия – Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян и/или Институт по фуражни култури – Плевен и/или Аграрен Университет – Пловдив. Към документите са прилага дипломата на агронома, заверил плана, както и на изброените специалисти. „ Насоки за изготвянето на плана “.

•За операция „Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“ от интервенция „Насърчаване на естественото опрашване“ се предоставя приемно-предавателен протокол за предоставяне на услуга за опрашване, в който са вписани данни за номера на земеделския парцел от ИСАК, земеделската култура, денят на разполагане и периодът на извършване на услугата.

•За операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ от интервенция „Биологично растениевъдство“ се отбелязват парцелите, които са в младенчески период, като се прилага документ, издаден от агроном, доказващ, че парцелите са в младенчески период, както и копие от дипломата на агронома.

Важно е стопаните да знаят, че въвеждането на данни и предоставянето на доказателствени документи е задължително само за бенефициерите, които са заявили подпомагане по някоя от изброените интервенции.