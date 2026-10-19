До 27 октомври приемат заявления за компенсации заради шарката по ДПЖ

Стартира приемът на заявления за компенсиране на стопаните, засегнати от ограничителните мерки заради шарката по дребните преживни животни

От днес, 19 октомври, 2026 г., стартира приемът на заявления за подпомагане по помощта de minimis за компенсиране на животновъдите, чиито стопанства попадат в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни. Земеделските стопани ще могат да подават своите заявления в общинските служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните до 27 октомври 2026 г., включително.

Фермерите, които вече са подали заявления по предходния прием по извънредния de minimis за секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ в периода от 15 септември до 2 октомври 2026 г., няма да е необходимо да кандидатстват повторно и да подават заявление за подпомагане. Мярката се въвежда с цел намаляване на административната тежест и за по-бързото предоставяне на финансовата подкрепа.

В случай, че стопаните не са кандидатствали по предходната помощ de minimis и фигурират в предоставената от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информация за засегнатите стопанства, е необходимо да подадат заявление за подкрепа.

Общият финансов ресурс, утвърден на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, е в размер до 1,8 млн. евро. Подпомагането е насочено за покриване на част от разходите за изхранване на животните в засегнатите стопанства, като помощта е на стойност до 8 евро за едно живо дребно преживно животно.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат дребни преживни животни в регистрирани животновъдни обекти, попадащи в населените места с въведени ограничителни мерки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Напомняме, че в периода юни – септември 2026 г. БАБХ констатира огнища на шарка по дребните преживни животни в областите Пловдив, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Благоевград, Кюстендил, Ямбол и София. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка бяха въведени ограничителни мерки, включително 5-километрови защитни и 20-километрови надзорни зони около установените огнища.