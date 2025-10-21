Въглеродно земеделие
До 24 октомври се удължава срокът за прием по de minimis за компенсиране на фермерите, попадащи в зоните с ограничителни мерки заради шарката по ДПЖ

Държавната помощ се отпуска за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ

Държавен фонд „Земеделие“ информира стопаните, че до 24 октомври 2025 г. ще се приемат заявления за кандидатстване по помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118, за компенсиране на земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни, попадащи в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни. Ограничителните мерки включват забрани за придвижване и транспортиране на животните в 5-километрова защитна зона и в 15-километрова надзорна зона около констатираните огнища.

Държавната помощ се отпуска за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ. Това са области, където са констатирани множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни.

Заявления за подпомагане се  приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Срок за изплащане на помощта е до 10.11.2025 г.

Припомняме, че утвърдения от УС на ДФЗ бюджет по помощта е 2 млн. лв.

Чрез помощта по de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните в областите, в които е регистрирано заболяването шарка при дребните преживни животни.  Размерът на помощта за едно живо дребно преживно животно над 12 месеца е до 16 лв.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат дребни преживни животни и фигурират в справка, предоставена от компетентния орган в лицето на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.

Указанията за прилагане на помощта са качени на сайта на ДФЗ.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
