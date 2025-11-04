Димитър Зоров: Симеон Караколев експлоатира бранша

Председателят на млекопроизводителите с остри критики към Илия Проданов: „Когато имаш 2400 члена, които обработват 60 % от земеделската земя, как защитаваш малките и средните производители? Това е лицемерие“

Председателят на Асоциацията на млекопроизводителите и на говедовъдите в България, Димитър Зоров, отправи остри критики към политиката в животновъдния сектор и към конкретни фигури в браншовите организации. В свое изказване в предаването „Лице в лице“, Зоров остро постави въпроса за доверието и експертността на хората, които формират политиката в сектора, визирайки Симеон Караколев и Илия Проданов.

Конфликтът с Караколев: Ваксинация и желание за печалби

Основен фокус на критиките на Зоров е фигурата на Симеон Караколев и неговата роля в организирането на протести, както и позицията му по отношение на ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни (ДПЖ).

Зоров категорично заяви: „Как можеш да се довериш на човек, фалирал и ликвидирал своя бизнес – да прави политика в бранша? Един човек е решил, че трябва много да печели от този бранш и фактически да манипулира.“

Той обясни, че позицията на Караколев по темата с ваксинацията е продиктувана от лични финансови интереси, а не от грижа за здравето на животните или икономиката на сектора. Според Зоров, ваксинацията нанася пагубни щети на икономиката и не решава здравословния проблем. Той даде пример с други страни в ЕС:

„Страни като Гърция, които не са най-глупавите в Европейския съюз, те всячески отказват да ваксинират. Животните не могат да бъдат спасени, дори и да се ваксинират.“

Протестът: Две гледни точки и биосигурност

Димитър Зоров коментира и наскоро проведения протест в подкрепа на земеделския министър по време на посещението на еврокомисаря Хансен.

„Протестът, който се проведе преди 15 дни, беше организиран от около 6 организации, после се присъединиха още 30 организации. Този протест беше в подкрепа на политиката на министъра на земеделието. Ние протестирахме, защото искахме да покажем, че има и друга гледна точка.“

Зоров подчертава, че основната разлика в позициите е свързана с мерките за биосигурност. Той даде за пример животновъд от центъра на епидемията в Съединение, чиито животни са здрави благодарение на спазването на тези мерки, докато Караколев се противопоставя на оградите, под претекст, че хората нямат пари.

„А господин Караколев се противопоставя и казва няма нужда от огради, хората нямат пари. Който има пари да спазва. И ние как пазим тези стада, тази държава?,“ пита Зоров.

Липса на резултати и призив за градивност

В заключение, Зоров отбеляза трагичното състояние на българското животновъдство, което по негови думи е резултат от 17 години грешна политика, срещу която политиците и Комисията по земеделие “се правят на ощипани девойки и слепци”.

„След 17 години България има по-малко животни. От 1 млн. овце миналата година имахме 20 хиляди тона овче мляко… Това е срамота. Дайте път на нещо градивно,“ призова Зоров.

Той също така постави под въпрос легитимността на организациите, които твърдят, че защитават интересите на малките и средните производители, но имат хиляди членове.

„Миналата седмица слушаме господин Проданов как защитавали малките и средните производители. Когато ти имаш 2400 члена, а имаш 30 хил. бенефициенти зърнопроизводители по директни плащания, и да казваш, че обработваш 60% от българската земя. Дали защитаваш малките производители? 2400 члена прави точно 15%, а от среща имаш 60% обработваема земя. Значи ние сме едни големи лицемери, въртим палачинката както ни е изгодно. В края на краищата властимащите трябва да прогледнат,“ категоричен е Зоров.