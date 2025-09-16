Въглеродно земеделие
ДФЗ утвърди нова заявка за плащане по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заявките за плащане се подават в областните дирекции на ДФ “Земеделие“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди нов образец на заявка за плащане по училищните схеми във връзка с присъединяването на Р България към еврозоната, считано от 01.01.2026 г. и необходимостта от превалутиране на разходите за извършените доставки от лева в евро.

Новата заявка е качена на сайта на ДФЗ в секция „Схеми и мерки за подпомагане“-подсекция „Училищни схеми“- раздел Документи за плащане по “Училищни схеми”.

Важно е бенефициерите да обърнат внимание, че всички доставки, извършени до 31.12.2025 г., следва да се отчетат, както следва: в „част II“ стойностите по фактури следва да бъдат попълнени В ЛЕВА и съответно да бъде попълнена „част III“.
Всички доставки, извършени след 01.01.2026 г., следва да се отчетат, както следва: в „част II“ стойностите по фактури следва да бъдат попълнени В ЕВРО и съответно да бъде попълнена „Част III за доставки от 01.01.26“.
Припомняме, че заявките за плащане се подават в областните дирекции на ДФ “Земеделие“.

