ДФЗ отваря допълнителен прием за подаване на заявления за участие по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) отваря допълнителен прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
В периода 9 септември – 11 септември 2025 г. могат да се подават заявления за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти през настоящата учебна година 2025/2026 г., с цел да бъдат обхванати повече учебни заведения.

Допустими за участие в допълнителния прием са учебни заведения, заявени самостоятелно или чрез заявител, които не са одобрени или са се отказали от участие при първоначалния прием, както и тези, които не са кандидатствали за одобрение за учебната 2025/2026 г.

Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие.

