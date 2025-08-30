Въглеродно земеделие
ДФЗ оторизира общо 28,5 млн. лв. за измръзнали овошки през тази пролет

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) оторизира още 6,8 млн. лева (6 796 541 лв.) на 282 овощари, чиито градини бяха засегнати от лошите климатични условия  през тази година.

Припомняме, че в края на миналата седмица започна поетапното превеждане на средствата по държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г.

Общата сума, оторизирана до момента е над 28,5 млн. лв. (28 534 008 лв.) на 1 695 стопани.

Автор: Мариана Климентиева
