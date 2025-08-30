ДФЗ оторизира общо 28,5 млн. лв. за измръзнали овошки през тази пролет

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) оторизира още 6,8 млн. лева (6 796 541 лв.) на 282 овощари, чиито градини бяха засегнати от лошите климатични условия през тази година.

Припомняме, че в края на миналата седмица започна поетапното превеждане на средствата по държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г.

Общата сума, оторизирана до момента е над 28,5 млн. лв. (28 534 008 лв.) на 1 695 стопани.