ДФЗ изплати близо 35 млн. лв. на животновъди и пчелари по de minimis

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 35 млн. лв. (34 656 125 лв.) по минималната помощ de minimis на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства. Подпомагане получиха 15 090 фермери.

Държавната помощ се прилага съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118. Финансовата подкрепа се предоставя за преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година.

Одобреният бюджет за минималната помощ е до 36 млн. лева.

Размерът на помощта за едно животно/пчелно семейство е:

• до 80 лв. за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП);

• до 80 лв. за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК –РП);

• до 80 лв. на крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП);

• до 80 лв. за биволи;

• до 60 лв. за млечни крави (МлК)

• до 60 лв. за говеда в планински райони (Г-пл);

• до 60 лв. за месодайни крави (МеК);

• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП);

• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП);

• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл);

• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);

• до 8 лв. за пчелно семейство.

Срокът за изплащане на помощта е до 30.09.2025 г. Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.