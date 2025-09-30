Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

ДФЗ изплати близо 35 млн. лв. на животновъди и пчелари по de minimis

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 35 млн. лв. (34 656 125 лв.) по минималната помощ  de minimis на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства. Подпомагане получиха 15 090 фермери.
Държавната помощ се прилага съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118. Финансовата подкрепа се предоставя за преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година.

Одобреният бюджет за минималната помощ е до 36 млн. лева.

Размерът на помощта за едно животно/пчелно семейство е:
• до 80 лв. за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП);
• до 80 лв. за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК –РП);
• до 80 лв. на крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП);
• до 80 лв. за биволи;
• до 60 лв. за млечни крави (МлК)
• до 60 лв. за говеда в планински райони (Г-пл);
• до 60 лв. за месодайни крави (МеК);
• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП);
• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП);
• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл);
• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);
• до 8 лв. за пчелно семейство.

Срокът за изплащане на помощта е до 30.09.2025 г.  Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Изтича периодът на прилагане на ПРСР 2014-2020, какво трябва да знаят бенефициерите
ДФЗ: 2 млн. лв. компенсации получават фермерите заради шарката по ДПЖ
ДФЗ утвърди нова заявка за плащане по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
ДФЗ отваря допълнителен прием за подаване на заявления за участие по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ изплати близо 35 млн. лв. на животновъди и пчелари по de...
АктуалноДържавен Фонд Земеделие
Изтича периодът на прилагане на ПРСР 2014-2020, какво трябва да знаят бенефициерите
АктуалноАкцентиРегиони
Вицепремиерът Караджов: Жп връзката със Северна Македония и магистрала „Рила“ ще събудят...
АктуалноАкцентиРегиони
Премиерът: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на...
АктуалноАкценти
Млад фермер спаси с. Крива бара от пожар, селото събира пари за...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама