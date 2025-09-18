ДФЗ: 2 млн. лв. компенсации получават фермерите заради шарката по ДПЖ

Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет от 2 млн. лв. по de minimis за компенсации на фермерите, чиито стада са в зоните с въведени ограничителни мерки заради шарката по дребните преживни животни. Държавната помощ се отпуска за 2025 г., за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ.

Това са областите Пловдив, Бургас, Хасково и Стара Загора, където през юли и август бяха констатирани множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни. Подпомагането се предоставя съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118.

Чрез помощта по de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните в четирите области, в които е регистрирано заболяването шарка при дребните преживни животни. Финансовата подкрепа, която се предоставя, е в размер до 16,00 лв. за 1 живо животно.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат дребни преживни животни и фигурират в справка, предоставена от компетентния орган в лицето на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Ограничителните мерки включват забрани за придвижване и транспортиране на животните в 5-километрова защитна зона и в 15-километрова надзорна зона около констатираните огнища.

Налагането на превантивните мерки създаде допълнителна финансова тежест за земеделските стопани, ангажирани с отглеждането на дребни преживни животни в заразените зони, което от своя страна доведе до намаляване на рентабилността и ликвидността на стопанствата. Помощта по de minimis има за цел да смекчи негативните последствия и да подпомогне животновъдите при преодоляване на възникналите трудности.

Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро. Предстои компетентните дирекции в ДФЗ и МЗХ да изготвят указания за прилагане на помощта, които ще бъдат утвърдени от министъра на земеделието и храните.