Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и „Агрофийлд“ ЕООД организират демонстрация на тема Адаптация на биологична говедовъдна ферма към климатичните промени и мерки за намаляване на натиска върху околната среда.

Събитието се организира по проект Climate Farm Demo, финансиран по Програма Хоризонт Европа. Проектът подкрепя засилване на капацитета на европейските фермери за прилагане, демонстриране и възприемане на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата на територията на целия ЕС, за да се намалят по време на изпълнение на проекта парниковите газове от тяхното производство до 35 %. По този начин проектът подпомага изпълнението на Плана на ЕС за постигане на целите за климата до 2030 г.

Място и час на срещата за демонстрацията : Стопански двор в с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, 11:30 ч., 26.09.2025 г. (петък)

Локация: https://maps.app.goo.gl/uHTykb8BVKegPqqg6?g_st=iv

Цел на демонстрацията:

Събитието е насочено към представяне на практически решения за адаптация на биологичната говедовъдна ферма, специализирана в месодайно направление, към климатичните промени чрез съчетаване на комплексни мерки в животновъдната и растениевъдната дейност на стопанството. Основният фокус е да се покажат ефективни подходи и иновативни практики за климатично интелигентно управление на фермата, които същевременно намаляват натиска върху околната среда и подобряват устойчивостта на земеделското производство. Демонстрацията има за цел:

Да представи в реални условия ползите и предизвикателствата от прилагането на устойчиви практики при: управлението на стадата от отглежданите по биологичните методи месодайни говеда от породите Гаскон и Лимузин; управлението на биологичните пасища; производството на биосертифицирани фуражи и растителна продукция с грижа за почвеното здраве и биоразнообразието; съхранението и оползотворяването на оборския тор и др.;

Да съдейства за разпространението на знания и обмен на опит между фермери, експерти, съветници и други заинтересовани страни относно добрите практики за адаптация към климатичните промени и намаляване на натиска върху природата и климата;

Да допринесе за повишаване на информираността и компетентността на участниците относно мерките за адаптация и смекчаване на последствията от климатичните предизвикателства.

Събитието е отворено за всички желаещи да го посетят – земеделски стопани, учени и изследователи, съветници, студенти и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителни въпроси и регистрация се свържете с: Теодора Георгиева – координатор на екипа на АЗПБ за изпълнение на проект Climate Farm Demo: Електронна поща: [email protected], Тел .: +359 882 512 199

Участието в демонстрацията е безплатно!

Очакваме Ви!