Българските фермери излязоха на мирен протест „В защита и подкрепа на българското производство“

Големите животновъдни и земеделски сдружения протестираха в София, излагайки пред Кристоф Хансен искания за премахване на модуларната ставка и защита на търговията с ДПЖ продукти

Представители на шест водещи земеделски и животновъдни организации проведоха мирен протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“. Демонстрацията се състоя пред Дома на Европа / Представителството на Европейската комисия в София, където земеделски производители, животновъди и преработватели се събраха, за да заявят позицията си срещу политики, които застрашават конкурентоспособността и устойчивостта на родното производство.

Протестът стартира към 13,30ч. Организациите успяха да изложат своята позиция лично пред европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен и земеделският министър Георги Тахов. Организациите изразиха категоричната си позиция, че българските фермери имат нужда от реална подкрепа, стабилни правила и справедливо прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП).

„Благодаря на събраната аудитория. Благодаря, че можем заедно да обсъдим всички вълнуващи ви теми. Вие сте тези, които са отговорни за продоволствената сигурност, както на България, така и на Европа“, заяви пред събралите се Хансен.

Протестиращите настояват за:

Преустановяване на всички действия, които застрашават свободната търговия с мляко, месо и преработени продукти от дребни преживни животни (ДПЖ).

Изсветляване на сектора чрез премахване на модуларната ставка и възстановяване на доказването на реализация при обвързаната подкрепа.

Искане за прекатегоризация на всички животновъдни стопанства с цел привеждане в съответствие с европейската и националната нормативна рамка по отношение на биосигурността, хуманното отношение към животните, безопасността и качеството на произвежданата продукция

При прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в България, да се спазва принципът на стимулиране, а не на санкциониране на земеделските производители, с цел постигане на максимално възможна подкрепа за всички фермери и животновъди.

Шестте организации изразиха и пълна подкрепа за министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

„Обявяваме своята пълна подкрепа за министъра на земеделието и храните. Категорично се обявяваме против всички манипулации и инсинуации, разпространявани в бранша от лица, които политизират проблема и в момента преследват корпоративни и лобистки интереси чрез своя протест и исканията си за оставки в кабинета,“ заявиха протестиращите.

Шестте организации – „Български фермерски кооператив“ (БФК), Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ), Обединени български животновъди (ОБЖ) и Обединени земеделски производители (ОЗП) заявиха готовност да продължат разговора с институциите, като подчертаха, че бъдещето на българското земеделие зависи от последователна политика и реална грижа за производителите.

Снимки:БНТ