Изнесли сме билки за $88 млн. през 2019 г.

През 2019 г. България е на 15 място в света по износ на етерични масла, с експорт на стойност 88 милиона долара, а през някои години от последното десетилетие достига 120 милиона долара. Това се посочва в Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори. Анализът е изготвен от Института за пазарна икономика по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Източник: International Trade Center, UNCTAD/WTO, categories by the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS), изчисления на ИПИ

Етеричните масла са особена група стоки, тъй като най-големият пазар за българския износ за разлика от повечето е извън Европейския съюз – това са САЩ, които през 2019 г. са внесли български етерични масла на стойност 45 милиона щатски долара. Въпреки големия размер на американския пазар, българските износители заемат значителна част от него –според последните данни това са малко над 4% от всички.

Ръст с 28% за 5 години



Потенциалът за ръст на вноса на етерична масла в САЩ личи и от значителното му разрастване, като в рамките на 5 години обемът му се е увеличил с 28%, до малко над 1 милиард щатски долара. Този извод се затвърждава и от голямата конкуренция между различните вносители, като коефициентът на концентрация е под 0,1. За сметка на това, географските особености не изглежда да са особена пречка, тъй като средното разстояние на вноса е много голямо –над 9 хиляди километра. От значение е и обстоятелството, че през последните години чувствително нараства и вносът от Централна и Източна Европа –страни със сходен на България икономически профил, като в рамките на последните три години ръстът на групата страни е със 126%.

Конкуренцията на американския вносен пазар на етерични масла е доста разнородна. Най-големият вносител е Индия, с дял малко под 20%, но на второ място, с малко над 10% е Франция. Ако оставим тази единствена европейска страна настрана обаче, останалите вносители в топ 5 са Бразилия, Аржентина и Китай; в този смисъл, на българските износители най-вероятно се налага да се конкурират с продукция с относително ниска себестойност и цена, благодарение на по-евтиния труд в тези държави.

Малък внос за Обединените арабски емирства

Другият пазар извън Европа, който е перспективен за износа на етерични масла от България e Обединените арабски емирства (ОАЕ). Въпреки че номиналният обем на вноса е малък –едва 6 милиона щатски долара през 2018 г., като България заема 11,4% от целия вносен пазар на страната.

Пазарът като цяло не е особено конкурентен –коефициентът на концентрация е 0,4, а предвид географското разположение на страната средното разстояние на вноса не е особено голямо –3 728 километра. Към 2018 г. основният конкурент на българските износители на етерични масла за ОАЕ е Сингапур, като с малко по-малък внос в страната в сравнение с България са и Индия и Саудитска Арабия. В този конкретен случай трябва да се има предвид, обаче, че икономиката на ОАЕ е фокусирана най-вече около петрола и петролните продукти, както и някои услуги. Въпреки това, секторни анализи сочат, че изглежда вероятно производството на парфюми, козметика и сапуни, за които етеричните масла са основна суровина да се разрастват в близко бъдеще, отчасти и благодарение на промени в социалните привички на жителите на ОАЕ.

Пазарите в Европа

В рамките на Европа, най-важните пазар за българските производители на етерични масла са Франция и Испания; през 2019 г. това са и страните на челните две места по износ на парфюми в света, а Франция оглавява класацията и при козметиката. И двете страни имат силно конкуренти пазари, с коефициент на концентрация на доставчиците от 0,05 за Франция и 0,1 за Испания, сходен е и ръстът на вноса им на етерични масла през последните пет години, съответно 17% и 14%.

Част от предимството на България при износа на етерични масла за тези две държави е обстоятелството, че най-важните им търговски партньори са извън ЕС –в топ 3 за Франция влизат Индия и Китай, на Испания –Китай и Индонезия. След кризата с коронавируса обаче изглежда, че икономическата обстановка ще благоприятства търговските връзки от по-близко разстояние, особено в рамките на зоната за свободна търговия на ЕС. По тази причина, Италия също се нарежда пред ключовите конкуренти.

Вносът от България е чувствително по-голямо значение за Франция, като към 2019 г. страната е отговаряла за 4,1% от всички внесени етерични масла, на стойност 18 милиона щатски долара. За сравнение, в Испания делът на България е едва 1,3%, или 2 милиона долара. Трябва да отбележим, обаче, че през последните три години вносът на Франция от България се свива, но не е сигурно дали тази тенденция ще продължи и в новата икономическа ситуация след кризата.

