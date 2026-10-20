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БАБХ затвори нелегален цех за консерви в Пловдивско

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Над тон храни са насочени за унищожаване

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в село Дълго поле, област Пловдив, след постъпил сигнал.

На място, при извършената проверка на 13 октомври 2026 г., от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив съвместно със служители на Териториалната дирекция на НАП – Пловдив е открито функциониращо оборудване за производство на зеленчукови консерви, включително машини за печене и белене на чушки и хладилна камера. В нея са съхранявани замразени печени чушки и нарязани праскови, опаковани под вакуум.

При проверката са установени още метални варели с доматена паста, както и готова продукция – лютеница, сладко от боровинки и печени люти чушки, натоварена в транспортно средство. На открито, върху дървен палет, са съхранявани още бутилиран доматен сок, кьопоолу, печени чушки, кисели краставички и други консервирани храни.

Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран по реда на Закона за храните. Издадени са разпореждания за забрана на дейността и за насочване за унищожаване на

1 065 кг и 85,5 литра храни без установен произход, без етикети и/или маркировка. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Агенцията продължава да извършва проверки за предотвратяване на нерегламентираното производство и разпространение на храни. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон 0700 12 299 или през онлайн формата „Подай сигнал“ на сайта на БАБХ.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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