БАБХ затвори нелегален цех за консерви в Пловдивско

Над тон храни са насочени за унищожаване

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в село Дълго поле, област Пловдив, след постъпил сигнал.

На място, при извършената проверка на 13 октомври 2026 г., от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив съвместно със служители на Териториалната дирекция на НАП – Пловдив е открито функциониращо оборудване за производство на зеленчукови консерви, включително машини за печене и белене на чушки и хладилна камера. В нея са съхранявани замразени печени чушки и нарязани праскови, опаковани под вакуум.

При проверката са установени още метални варели с доматена паста, както и готова продукция – лютеница, сладко от боровинки и печени люти чушки, натоварена в транспортно средство. На открито, върху дървен палет, са съхранявани още бутилиран доматен сок, кьопоолу, печени чушки, кисели краставички и други консервирани храни.

Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран по реда на Закона за храните. Издадени са разпореждания за забрана на дейността и за насочване за унищожаване на

1 065 кг и 85,5 литра храни без установен произход, без етикети и/или маркировка. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Агенцията продължава да извършва проверки за предотвратяване на нерегламентираното производство и разпространение на храни. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон 0700 12 299 или през онлайн формата „Подай сигнал“ на сайта на БАБХ.