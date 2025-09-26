АЗПБ представя водещи български производители на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще представи продукти на свои членове по време на 24-тото издание на Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025, което ще се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център (ИЕЦ), София.

Колективен щанд на АЗПБ – фокус върху качество, традиции и иновации

На щанд в Зала 4, АЗПБ ще бъде домакин на шест водещи български компании, които са пример за устойчиво производство, висок стандарт на качество и съхранени български традиции. Всички участници работят със затворен цикъл на производство, което гарантира контрол на всеки етап – от суровината до крайния продукт.

Участници

Био Ферма „Розино“

Фермата, управлявана от Албина Ясинская, е носител на престижната европейска награда Best Organic Farmer – Female от EU Organic Awards 2025. Това е първата българска био ферма с одобрен ESG сертификат за екологично производство. Работи на затворен цикъл и ще представи био млечни продукти от крави Джерсей, отглеждани в собствения ѝ стопански комплекс.

Най-голямата и най-модерна био овцеферма в България, изградена по съвременни технологии. В стопаството се отглеждат над 1700 овце, 1500 от които млечни. Отговаря на всички изисквания за био сертифицирано животновъдство и предлага био овче сирене под марката „Долни Дъбник“.

Компания с утвърдени устойчиви практики, включително използване на биогаз инсталация за зелена енергия. Ще представи сурово-сушени месни изделия, прясно месо и колбаси, произведени по модела „ПРЯСНО, ЧИСТО, МЕСТНО“ – гаранция за качество и локален произход.

Производител на натурални месни продукти, включително прясно месо и традиционни български колбаси. Суровината произхожда от собствен свинекомплекс, а продуктите се отличават с чист състав без оцветители и вредни добавки, запазвайки автентичния български вкус.

Фирма, фокусирана върху традиционни вкусове и качествени суровини. Ще представи богат асортимент от висококачествени консервирани зеленчукови и плодови храни, подчертавайки значението на българската традиционна кухня в съвременното хранене.

Производител на висококачествени вина от собствените лозя в живописната местност Комлука край Варна. На изложението ще бъдат представени двете водещи винени серии:

„ГОСТЪТ“ – фокус върху класически стил и дълбочина

• „TESSERA“ – модерна интерпретация на българските сортове

Асортиментът включва бели, розе и червени вина.

АЗПБ: Подкрепа за българските производители

С представянето на компании, които са представители на различни отрасли в земеделието и животновъдството, АЗПБ демонстрира ангажимента си към утвърждаване на българските земеделски производители на национално и международно ниво. ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025 (12 – 15 ноември) е най-мащабната платформа за храни и напитки в Югоизточна Европа. Част е от група изложения, включваща:

БИО ЗОНА

МЕСОМАНИЯ

ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО

БУЛПЕК

WINE & SPIRITS SHOW

Събитието привлича водещи компании, производители, дистрибутори и експерти от сектора и предоставя уникални възможности за професионални контакти, дегустации и бизнес развитие.

Очакваме Ви на щанда на АЗПБ в Зала 4 на Интер Експо Център от 12 до 15 ноември 2025 г.

Елате да откриете и опитате най-доброто от българските храни и напитки!