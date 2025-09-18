АЗПБ обяви датите за 12-та Национална среща на земеделските производители – най-авторитетният форум за агросектора в България

25–26 февруари 2026 г., Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък

Дванадесетото издание на Националната среща на земеделските производители в България ще се проведе на 25 и 26 февруари 2026 г. в Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък. Срещата отново ще предложи на участниците възможност да обсъдят важни въпроси, да създадат нови контакти и да се запознаят с най-новите тенденции и решения за развитието на българското земеделие. Ако сте фермер, експерт или представител на агробизнеса, тази среща е идеалната възможност да бъдете част от диалога, който оформя бъдещето на сектора.

Основна платформа за диалог

Националната среща на земеделските производители в България е утвърдено годишно събитие, организирано от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). От своето създаване през 2013 г., форумът се е превърнал в ключова платформа за диалог между земеделския бизнес, държавните институции, научните среди и политиците. Вече единадесет години събитието събира на едно място хиляди участници, като в рамките на проведените издания са посрещнати над 5000 души, включително министри, делегации от Европейската комисия и Европейския парламент, експерти, фермери, представители на агробизнеса и учени.

Акцент върху актуалните теми

Събитието е авторитетен източник на информация, добри практики и анализи на актуалните политики. Всяко издание поставя акцент и предлага задълбочени дискусии върху най-значимите теми за сектора, като:

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, прилагане и промени;

Законодателни промени и регулации;

Механизми за финансиране и инвестиции;

Дигитализация и иновации;

Устойчиво земеползване и климатични предизвикателства и др.

Най-мащабното събитие в земеделския сектор

Според Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ, форумът се е утвърдил като най-мащабното събитие в земеделския сектор.

“С ръка на сърцето мога да кажа, че през годините се утвърдихме като най-мащабното събитие в земеделския сектор. Нашият форум бе признат както от земеделската общност и браншовите организации, така и от държавната администрация и европейските институции.

Тук неведнъж сме давали трибуна на редица авторитетни гости: министри, високопоставени европейски политици, представители на браншови организации, най-големите агро компании и аграрни учени. Но никога не сме отказали възможността и на всеки, поискал думата, да сподели всичко, което го вълнува. Тук никога не е имало цензура, не е имало и разделение,” споделя Върбанов.

Регистрация

На 1 октомври 2025 г. ще бъде отворена онлйайн формата за регистрация на участниците в страницата на 12-та Национална среща на земеделските производители: https://ns.azpb.org/