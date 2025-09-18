Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

АЗПБ обяви датите за 12-та Национална среща на земеделските производители – най-авторитетният форум за агросектора в България

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

25–26 февруари 2026 г., Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък

Дванадесетото издание на Националната среща на земеделските производители в България ще се проведе на 25 и 26 февруари 2026 г. в Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък. Срещата отново ще предложи на участниците възможност да обсъдят важни въпроси, да създадат нови контакти и да се запознаят с най-новите тенденции и решения за развитието на българското земеделие. Ако сте фермер, експерт или представител на агробизнеса, тази среща е идеалната възможност да бъдете част от диалога, който оформя бъдещето на сектора.

АКЦЕНТИ
25–26 февруари 2026 г., Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, КазанлъкОсновна платформа за диалогАкцент върху актуалните темиНай-мащабното събитие в земеделския сектор

Основна платформа за диалог

Националната среща на земеделските производители в България е утвърдено годишно събитие, организирано от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). От своето създаване през 2013 г., форумът се е превърнал в ключова платформа за диалог между земеделския бизнес, държавните институции, научните среди и политиците. Вече единадесет години събитието събира на едно място хиляди участници, като в рамките на проведените издания са посрещнати над 5000 души, включително министри, делегации от Европейската комисия и Европейския парламент, експерти, фермери, представители на агробизнеса и учени.

Акцент върху актуалните теми

Събитието е авторитетен източник на информация, добри практики и анализи на актуалните политики. Всяко издание поставя акцент и предлага задълбочени дискусии върху най-значимите теми за сектора, като:

  • Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, прилагане и промени;
  • Законодателни промени и регулации;
  • Механизми за финансиране и инвестиции;
  • Дигитализация и иновации;
  • Устойчиво земеползване и климатични предизвикателства и др.

Най-мащабното събитие в земеделския сектор

Според Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ, форумът се е утвърдил като най-мащабното събитие в земеделския сектор.

С ръка на сърцето мога да кажа, че през годините се утвърдихме като най-мащабното събитие в земеделския сектор. Нашият форум бе признат както от земеделската общност и браншовите организации, така и от държавната администрация и европейските институции.

Тук неведнъж сме давали трибуна на редица авторитетни гости: министри, високопоставени европейски политици, представители на браншови организации, най-големите агро компании и аграрни учени. Но никога не сме отказали възможността и на всеки, поискал думата, да сподели всичко, което го вълнува. Тук никога не е имало цензура, не е имало и разделение,” споделя Върбанов.

Регистрация

На 1 октомври 2025 г. ще бъде отворена онлйайн формата за регистрация на участниците в страницата на 12-та Национална среща на земеделските производители: https://ns.azpb.org/

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Венцислав Върбанов, АЗПБ: Защитихме интересите на българските земеделци на заседанието на Комитета по наблюдение
АЗПБ: Не позволявайте фермерите да платят цената на новите геополитически решения на ЕК
Среща на МЗХ и АЗПБ: Напояване, борба с градушките и модернизация – акценти от ключова дискусия за агросектора
Демонстрация на тема: Печеливша стратегия в зърнопроизводството за адаптация към климатичните промени и намаляване на натиска върху околната среда
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
АЗПБ обяви датите за 12-та Национална среща на земеделските производители – най-авторитетният...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Зам.-министър Василева: Фермерите и преработвателите ще спечелят много от премахването на валутния...
АктуалноАкцентиРегиони
Отпускат над 9 млн. лв. за системи за разделно събиране на отпадъци...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Евростат: Заплатите в България растат най-много в ЕС през второто тримесечие на...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Правителството прие решение за създаване на Национален борд по водите

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама