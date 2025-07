АЗПБ: Не позволявайте фермерите да платят цената на новите геополитически решения на ЕК

Асоциацията на земеделските производители в България изразява тревога от плановете на ЕК за бъдещето на ОСП и призовава за единен фронт срещу бюджетни съкращения и премахване на двустълбовата структура

След изтеклите документи за намеренията на Европейската комисия (ЕК) след 2028 г. да намали средствата за Общата селскостопанска политика (ОСП) и тя да се влее в един национален пакет, който да обедини селскостопанската с кохезионната политика и други програми, премахвайки сегашната структура ОСП, и в очакване на днешното официално представяне от ЕК на предложения за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз (ЕС) след 2028 г., Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) изразява дълбока тревога от посоката, в която се развиват плановете за Общата селскостопанска политика (ОСП). Опасенията, които споделяхме през последните месеци, че ОСП ще претърпи бюджетни съкращения, ще загуби самостоятелността си и своята ефективна двустълбова структура, за съжаление са на път да се сбъднат и ОСП да бъде хвърлена в хаос.

Досега вярвахме, че комисарят по земеделие Христоф Хансен ще успее да убеди колегите си в ЕК за стратегическото значение на ОСП. Самият той неведнъж подчерта, че премахването на двата стълба, за директни плащания и за развитие на селските райони, би било грешка. Очакваме повече детайли в изказването му пред Комисията по земеделие на Европейския парламент тази вечер.

АЗПБ е против предложението за включването на ОСП в обединен „национален пакет“, защото:

Унищожава досегашната архитектура на ОСП, която гарантира балансирана подкрепа между стабилност и развитие.

Премахва стабилността и предвидимостта, които фермерите имат нужда да планират инвестиции, устойчиво производство, както и да успеят да оцелеят в процеса на трансформация на агрохранителсната система и зелени политики на ЕС.

Отваря вратата за пренасочване на средства към други приоритети, без реална гаранция за фермерите и производителите на храни, както и за икономическото и инфраструктурното развитие на селските райони.

Поставя в неравностойна позиция фермерите и политиката за развитието на селските райони между държавите членки.

Води до загуба на прозрачност и сравнимост между държавите членки – отстъпление от принципа на обща европейска политика.

В продължение на повече от 60 години ОСП е най‑ важната обща политика на ЕС. Заложените в Римския договор основни цели на ОСП запазиха своята значимост и актуалност през годините. Самата ОСП през годините претърпя развитие и курсът на реформи, въведен в началото на 90-те години на XX век, доведе до нова структура на политиката, която отразява променящите се социално‑икономически, екологични и климатични, пазарни и политически условия, оказващи въздействие върху развитието на селското стопанство на ЕС, както и до промени в селскостопанския сектор, сектора на храните, горското стопанство, а също и в селските райони.

Защо е важно да се запази сегашната структура на ОСП и да не се допускат допълнителни бюджетни съкращения:

За да се гарантира продоволствената сигурност на ЕС в условия на глобална нестабилност.

За да продължи подкрепата за устойчиви практики, биоразнообразие и климатични цели.

За да се осигури социална и икономическа жизненост в селските райони на България и целия ЕС.

За да остане ОСП инструмент на солидарност, справедливост и устойчив растеж – не просто национален фонд за разходи.

За да се съхрани единният пазар и да се избегне фрагментиране на европейската агрополитика.

За да не продължи подкопаването на доверието в европейската солидарност и идеята за ЕС.

Призив към българските власти, евродепутатите и целия бранш

АЗПБ отправя апел към всички политици, правителството и представителите на България в Европейския парламент да се противопоставят на тези предложения и да защитават настоящата структура и бюджета на ОСП до самия край на преговорите по следващата МФР на ЕС за периода 2028-2034 г.

Призоваваме всички браншови организации в страната за работа по изготвянето на обща позиция в защита на бъдещето на българското и европейското земеделие, както и просперитета на селските райони. Ето защо „Подновяваме съвместната работа в рамките на доказалия своя успех Националния форум за ОСП, който още през 2017 г. обедини активните браншови организации и др. заинтересовани, а предложената ит форума позиция за новата ОСП бе приета и защитавана от тогавашното правителство “, обясни Върбанов.

„Неведнъж сте чували от мен да призовавам сектора към обединение, но днес това е неотложно“, напомня Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.

„Създаването на Българската агрохранителна камара (БАхК) през 2023 г. с участието на 23 организации бе първата стъпка. Сега заедно се присъединяваме в подкрепа на европейската петиция на Copa–Cogeca“ („No Budget! No CAP! No Farmers! No Food Security!“). Секторът е изправен пред нарастващи предизвикателства: климатична несигурност, ценови колебания, геополитическа нестабилност, нови международни търговки и митнически модели. „Именно затова е критично важно сега, както никога досега, всички национални и европейски институции да защитят една стабилна, финансово обезпечена и стратегически насочена ОСП“, каза Върбанов.