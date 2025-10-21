Анализ на пазара на недвижими имоти през третото тримесечие на 2025г.

Очакванията до края на годината са пазарът да запази стабилна динамика, при продължаваща активност от купувачи и балансирано предлагане

През третото тримесечие на 2025г. пазарът на недвижими имоти запази активността си на високи нива и продължи линията на постепенно нарастване на сделките, отчетена от началото на годината. София отчита слаба корекция надолу след силено второ тримесечие, но запазва високо равнище на сделки и финансиране. Това показват данните в анализа на Arco Real Estate.

Пловдив продължава да расте и в третото тримесечие на годината, подкрепен от стабилно търсене и активно ново строителство. Покупките остават доминирани от крайни клиенти, докато инвеститорският интерес се стабилизира след активността през пролетта.

Съпоставката на първото и второто тримесечие на 2025 спрямо 2024г. сочи умерен годишен ръст, който се пренася и в резултатите през третото тримесечие. Очакванията до края на годината са пазарът да запази стабилна динамика, при продължаваща активност от купувачи и балансирано предлагане.

Жилищни имоти

Данните на НСИ сочат устойчив растеж на строителната продукция през юли и август, с повишение между 5% и 6% на годишна база, основно при жилищните сгради.

През юли 2025 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.1% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Календарно изгладените данни показват увеличение с 6.1% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година.

През юли 2025 г. се наблюдава увеличение спрямо предходния месец при продукцията от строителство на сгради – с 0.2%, както и при специализираните строителни дейности – с 0.1%. Понижение е отчетено при строителството на съоръжения – с 0.1%.

През юли 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение с 8.1% при специализираните строителни дейности, с 5.8% при строителството на съоръжения и с 4.6% при продукцията от строителство на сгради.

През август 2025 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.5% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение с 5.9% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година.

През август 2025 г. се наблюдава увеличение спрямо предходния месец при специализираните строителни дейности – с 2.9% , при строителството на съоръжения – с 0.9%, както и при продукцията от строителство на сгради – с 0.4%.

През август 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение с 8.6% при специализираните строителни дейности, с 5.2% при продукцията от строителство на сгради и с 3.3% при строителството на съоръжения.

Данните на Агенцията по вписванията показват, че общият брой продажби за страната през третото тримесечие на 2025 достига 58 184, спрямо 56 010 през второто тримесечие и 45 144 през първото тримесечие 2025. Това е ръст от приблизително 3.9% спрямо предходното тримесечие и близо 29% спрямо първото тримесечие.

Наблюдаваме ръст на сделките спрямо същия период на 2024 година, когато общият брой на вписаните сделки е бил 54 138 (ръст с 7%).

Софийският пазар премина през силно второ тримесечие и очаквано отчете умерена корекция през третото тримесечие. Броят на продажбите в столицата е 9 238 за третото тримесечие на 2025, след 10 647 през второто тримесечие и 8 588 през първото на същата година. Това означава спад от около 13% спрямо предходното тримесечие, но същевременно поддържане на висока активност спрямо началото на годината.

Във Варна са вписани 3870 спрямо 3695 за второто тримесечие на 2025г. (ръст с 4,5%). В Пловдив също отчитаме ръст при вписаните сделки – 4408 за разлика от предходното тримесечие на 2025г., когато те са били 4136 (ръст с 6,2%). В Бургас имаме почти равен брой сделки през третото – 2389 и второто тримесечие – 2388 на 2025 г.

Може да се обобщи, че общият ръст при сделките потвърждава активен пазар на недвижимите имоти и през третото тримесечие на годината, но с отчетливи регионални различия – корекция в София, растеж в Пловдив и Варна, стабилност в Бургас.

По предварителни данни на НСИ към 08.08.2025г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради за второто тримесечие на 2025г. за София (столица) са 203, за Пловдив – 153, Варна – 122, а за Бургас – 125. Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради общо за страната са 1256, а новопостроените жилища в тях са 6001. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 76.3%, с тухлена – 19.3%, с друга – 3.5%, а с панелна – 0.9%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (2566), следват тези с три стаи (1848), а най-нисък е делът на жилищата с една стая (439). Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2025 г. е 538 566 кв. м, а жилищната площ – 379 681 кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 63.3 кв. метра.

Търсене

Според данни на Arco Real Estate през третото тримесечие на 2025г. най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти, като интересът е почти равностоен. По-слаб остава интересът към многостайните и едностайните апартаменти.

Интересът към двустайни и тристайни апартаменти остава водещ, като купувачите търсят функционални жилища с добро качество и достъпна цена. Ценовите диапазони от второто тримесечие се запазват: двустайни около 2 000–2 300 €/кв.м., тристайни около 1 900–2 200 €/кв.м.; в централните и престижни райони стойностите се движат по-високо. Предпочитани квартали остават Лозенец, Витоша, Кръстова вада, Хладилника, Малинова долина, Манастирски ливади, Овча купел, Младост и Иван Вазов.

Предлагане

През третото тримесечие на 2025 г. предлагането на имоти остава ограничено спрямо нарастващото търсене. Най-активен продължава да бъде пазарът на жилища в строеж, задвижван от продължаващото изграждане на нови сгради в столицата и околните райони. Завършените и напълно обзаведени имоти, готови за нанасяне, остават дефицитни и се реализират бързо след излизане на пазара.

Най-голям дял от предлагането заемат двустайните и тристайните апартаменти, докато едностайните и многостайните остават ограничени като брой. Очакванията са през четвъртото тримесечие на 2025 предлагането да остане ограничено, особено при готовите имоти, което ще задържи цените стабилни.

По данни на Arco Real Estate се отчита спад в предлагането на къщи в близост до София спрямо предходното тримесечие. Предлагането на офис и търговски площи остава ниско, като интересът се насочва основно към добре локализирани имоти с модерна инфраструктура.

Пловдив

Пловдивският пазар продължава да набира сила през третото тримесечие на 2025г. Интересът от страна на купувачите се фокусира върху модерни двустайни и тристайни жилища, като активни по предлагане и реализация райони остават Беломорски, Христо Смирненски, Южен и Център. Ценовите нива в Пловдив се задържат в диапазона приблизително 1 500–1 900 €/кв.м., в зависимост от местоположение и характеристики на имотите.

През третото тримесечие на годината не се наблюдават съществени промени и при търсенето на къщи и търговски и офис площи спрямо предходните тримесечия на 2025 и 2024г.

Ваканционни имоти

Пазарът на ваканционни имоти през третото тримесечие на 2025г. остава стабилен спрямо предходното тримесечие. При морските курорти интересът е насочен към обекти с добра локация и перспектива за отдаване под наем, като диапазоните за ново строителство, отбелязани през второто тримесечие се запазват: около 1 900–2 500 €/кв.м. в Созопол, 1 500–1 600 €/кв.м. в Поморие, 1 200–1 800 €/кв.м. в Свети Влас и 1 200–2 200 €/кв.м. в Слънчев бряг. В планинските курорти (Банско) нивата се движат около 1 100–1 500 €/кв.м., като интересът идва както от български, така и от чуждестранни купувачи.