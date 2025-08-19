Въглеродно земеделие
Активисти и граждани призовават за забрана за отглеждането на телета в клетки

Мариана Климентиева
„Скоро в България нито едно теле няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Без бягство. Без милост. Принудено да прекара детството си в самота и в страх. Без пространство, без възможност да прави това, за което е родено — да тича, да играе, да подскача, да се сприятелява с други телета.“

С тези си думи председателят на „Невидими животни“ инж. Стефан Димитров посрещна тази сутрин граждани, народни представители, ветеринари, животновъди и артисти пред Народното събрание за внасянето на петицията за забрана на клетките за телета в България.

 Инициативата е организирана от организацията „Невидими животни“, която внесе в парламента 110 000 подписа с искане за законодателна забрана на клетките за телета. Според активистите модерното и по-естествено за телетата групово отглеждане е хуманното, съобщи БТА.

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас в средните и по-големи индустриални ферми за мляко, каза пред журналисти председателят на “Невидими животни” Стефан Димитров. След раждането телето се затваря в клетка, в която то е заключено, в която едва може да се обърне, не може да излезе, да тича, да бъде сред други телета, посочи той. Вместо това телето има детство в бетонна килия или зад железни решетки, каза Димитров.

Забраната,която трябва да се направи е в Закона за ветеринарномедицинската дейност, отбеляза той и добави, че депутати са заявили подкрепа за каузата.

Петицията трябва да бъде обсъдена в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и в Комисията по земеделието, храните и горите, след което да бъде инициирана законодателна промяна.

Фермери също подкрепят инициативата. Привърженик на груповото отглеждане на телета е Господин Иванов, животновъд от Карнобат. По този начин телетата ще са по-щастливи и ще се чувстват по-добре, каза той пред БТА. И добави, че възнамерява да инвестира в групово отглеждане и хранене с робот. Законът в момента не забранява да ги отглеждаме групово, но има определени квадрати на едно теле, посочи животновъдът.

И разказа, че роботът за хранене е за сухото или естествено мляко, с което се изхранва животното. Чрез робота се задава време и приемът на мляко, посочи също Иванов. Той подчерта, че храненето чрез робот може да предотвратява заразяването сред телетата, защото не се струпват всички наедно, а се хранят индивидуално. Животните обичат животните си и искат да се грижат за тях, каза той пред събралите се.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

