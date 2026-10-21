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5,6 млн. евро за модернизация на 10 предприятия в област Добрич

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Инвестициите ще се реализират по процедура „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Нови интелигентни машини, автоматизирани производствени линии, камери за контрол на качеството и контролни системи са част от иновациите, които ще променят начина, по който ще работят девет предприятия в град Добрич и едно в село Кранево. Инвестициите ще се реализират по процедура „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

АКЦЕНТИ
Инвестициите ще се реализират по процедура „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027Общата стойност на договорите е 5,6 млн. евро, от които 2,8 млн. евро са безвъзмездно финансиране. Проектите са на предприятия от металообработването, мебелното производство, шивашката и хранителната промишленост, както и от телекомуникациите и услугите. Финансовата подкрепа за отделните компании е между 100 хил. и 430 хил. евро.

Общата стойност на договорите е 5,6 млн. евро, от които 2,8 млн. евро са безвъзмездно финансиране. Проектите са на предприятия от металообработването, мебелното производство, шивашката и хранителната промишленост, както и от телекомуникациите и услугите. Финансовата подкрепа за отделните компании е между 100 хил. и 430 хил. евро.

В производствените фирми инвестициите са за внедряване на оборудване от ново поколение, което автоматизира ключови операции като рязане, огъване и прецизна обработка на материали. Това осигурява висока точност, по-добро оползотворяване на суровините и увеличаване на производствения капацитет. Паралелно с това, системи за визуален контрол с камери и алгоритми за проследяване позволяват откриването на дефекти в реално време, гарантирайки високо качество още по време на самия производствен процес.

Ключов елемент от дигиталната трансформация е събирането и анализът на данни от работата на машините и мрежите. Внедряваните цифрови платформи обобщават информацията в реално време, подпомагайки вземането на бързи управленски решения и намаляването на загубите. Сред иновативните решения е и внедряването на интелигентен мониторинг на инфраструктурата с автоматизирани предупреждения, както и използването на специализиран софтуер за прогнозна поддръжка. Това позволява потенциалните проблеми да се идентифицират и отстраняват превантивно, преди да се стигне до непланирани прекъсвания на производството или услугите.

Заедно с високата степен на дигитализация, в някои проекти е заложено въвеждане и сертифициране на системи за управление на сигурността на информацията по международни стандарти. Внедряват се решения за автоматично архивиране на данни, строг контрол на достъпа, защита на компютърните мрежи и аварийно токозахранване, които гарантират конфиденциалност и непрекъсваемост на бизнес процесите.

Успешното внедряване на технологиите от Индустрия 4.0 и по-добрата защита на информацията ще позволят на предприятията в Добричка област да оптимизират производството, да подобрят качеството и да повишат конкурентоспособността си.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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