Зам.-министър Янчев: МЗХ подкрепя развитието на научната дейност в лозаро-винарския сектор

Министерство на земеделието и храните подкрепя научната дейност в лозаро-винарския сектор. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на Открития ден посветен на червения винен сорт „Гъмза“, организиран от Института по лозарство и винарство в Плевен.

Той подчерта, че учените в Института успешно съчетават наука, традиция и модерни технологии, а постиженията и разработените устойчиви сортове са значим принос за съхраняването на винопроизводството.

През последните години интересът към вина от местни сортове, сред които и емблематичната „Гъмза“, бележи подем. През миналата година са произведени 395 000 литра вино от сорта, а площите с насаждения са над 300 хектара, включително новозасадени 9,5 хектара в областите Видин и Велико Търново.

В рамките на събитието бе представена изложба с над 50 вида десертни и винени сортове грозде. Посетителите имаха възможност да дегустират вина от сорт „Гъмза”, както и сладолед, и фрапе, приготвени с вино.

Заместник-министър Янчев поздрави екипа на Института по лозарство и винарство в град Плевен и пожела нови научни постижения, с които България да бъде прославяна по света.