Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър Янчев: МЗХ подкрепя развитието на научната дейност в лозаро-винарския сектор

АктуалноЛозарство и ВинарствоМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

През последните години интересът към вина от местни сортове, сред които и емблематичната „Гъмза“, бележи подем

Министерство на земеделието и храните подкрепя научната дейност в лозаро-винарския сектор. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на Открития ден посветен на червения винен сорт „Гъмза“, организиран от Института по лозарство и винарство в Плевен.

Той подчерта, че учените в Института успешно съчетават наука, традиция и модерни технологии, а постиженията и разработените устойчиви сортове са значим принос за съхраняването на винопроизводството.

През последните години интересът към вина от местни сортове, сред които и емблематичната „Гъмза“, бележи подем.  През миналата година са произведени 395 000 литра вино от сорта, а площите с насаждения са над 300 хектара, включително новозасадени 9,5 хектара в областите Видин и Велико Търново.

В рамките на събитието бе представена изложба с над 50 вида десертни и винени сортове грозде.  Посетителите имаха възможност да дегустират вина от сорт „Гъмза”, както и сладолед, и фрапе, приготвени с вино.

Заместник-министър Янчев поздрави екипа на Института по лозарство и винарство в град Плевен и пожела нови научни постижения, с които България да бъде прославяна по света.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
МЗХ публикува за обществено обсъждане изменения и допълнения на Закона за подпомагане на земеделските производители
Отпускат се над 584 млн. евро за модернизация и преработка в земеделието
МЗХ договори увеличение от 30 млн. евро по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“
МЗХ: При опожарени земеделски площи стопаните трябва да подадат сигнал в ДФЗ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Денонощен контрол: ОДБХ Пловдив гарантира биосигурност на инсинераторната площадка
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
По-евтин газ за септември след ново предложение от “Булгаргаз”
АктуалноАкценти
Публикувани са мерките за подобряване на водоснабдяването на Плевен
АктуалноЛозарство и ВинарствоМинистерство на земеделието,...
Зам.-министър Янчев: МЗХ подкрепя развитието на научната дейност в лозаро-винарския сектор
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Още над 8 млн. лв. са оторизирани на овощари за пропаднали площи...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама