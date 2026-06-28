Зам.-министър Якимов: Подготвяме мобилно приложение за справедливата стойност на хранителните продукти от малката потребителска кошница

Развити индустриални зони с високотехнологични производствени компании – това е посоката, в която развиваме България, подчерта той в рамките на Webit 2026

„Това, което предстои да демонстрираме съвсем скоро, е приложение, което да дава в реално време справедливата цена на хранителните продукти от малката потребителска кошница в търговските вериги“. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов във вторник по време на конференцията Webit 2026 в София.

Стана ясно, че приложението се разработва съвместно с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и ще използва данните, които търговските вериги са задължени да публикуват всяка седмица. Платформата ще предоставя и възможност за сравнение на общата стойност на потребителската кошница между различните търговски вериги.

„Без да се поставят тавани на надценките, без да се поставят тавани на цените, хората ще могат да виждат в реално време в кой магазин колко би трябвало да е справедливата стойност на съответната стока и да сравняват с това, което виждат на щанда“, подчерта той.

По думите му, инициативата не предвижда административно регулиране на цените или надценките. „Идеята е да се виждат не само отделните цени на съответните стоки, но и да се прави сравнение за средната цена на съответната кошница, съобразно различните хранителни вериги“, заяви заместник-министърът.

„Ако има много големи флуктуации между едното и другото, това за нас ще бъде червена лампа, че може би някъде има някакво изкривяване“, каза Якимов.

По време на участието си във форума Webit Якимов представи и визията на правителството за индустриалното развитие на страната и привличането на високотехнологични инвестиции. „България не е периферия, а е част от настоящето и бъдещето на технологичното развитие. Развити индустриални зони с високотехнологични производствени компании – това е посоката, в която развиваме България“, подчерта той.

Според него индустрията остава гръбнак на българската икономика и заслужава по-силна институционална подкрепа. „Това, което правим днес и което ще покажем като резултат през 2030 г., е една истински модернизирана и индустриализирана държава“, заяви Якимов.

Той акцентира и върху усилията за ускоряване на инвестиционните процеси чрез новосъздаденото Централно координационно звено за стратегически инвестиции към Министерския съвет, което ще обединява всички агенции и структури, имащи отношение към инвестиционния процес. „Издигаме инвестиционния процес на най-високото институционално ниво – под егидата на премиера Радев и под пряката координация и ръководство на вицепремиера Пулев“, посочи заместник-министърът, като допълни, че само в рамките на месеца тази реформа е вече факт.

По думите му, правителството работи активно и за намаляване на административната тежест върху бизнеса.

„Намерихме 73-мата души в администрацията, които са отговорни за всеки един от тези процеси. Целта ни е да намалим административните и регулаторните срокове и да създадем по-бърза и предвидима среда за бизнеса“, подчерта Якимов.

Той постави специален акцент и върху подкрепата за износа на български технологии и продукти с висока добавена стойност. „Основната ни цел е експорт на технологии, експорт на знания, умения и продукти с висока добавена стойност“, каза той и подчерта, че Българската банка за развитие ще подпомага експорта на българските компании – както високотехнологични, така и от традиционните индустрии.

„Българската агенция за експортно застраховане от системата на МИИИ също ще бъде укрепена с капитал и капацитет, така че бизнесът да може да разчита на необходимите инструменти от страна на държавата“, съобщи той и добави, че в лицето на новото правителство бизнесът има партньор, подпомаган и в бизнес активностите в страната, и в експортната активност.