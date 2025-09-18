Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър Василева: Фермерите и преработвателите ще спечелят много от премахването на валутния риск

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Преминаването към еврото е възможност да повишим конкурентоспособността на българското земеделие на европейския пазар

„Преминаването към единната европейска валута е възможност да повишим конкурентоспособността на българското земеделие на европейския пазар“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на работна среща за въвеждане на еврото в България, която се проведе в Монтана. Тя отбеляза, че членството на България в еврозоната носи редица предимства като финансова предвидимост, стабилни цени и по-бърз икономически растеж.

АКЦЕНТИ
Преминаването към еврото е възможност да повишим конкурентоспособността на българското земеделие на европейския пазарД-р Василева изрази увереност, че в сектор „Земеделие“ са налице всички предпоставки, процесът по въвеждане на еврото да премине гладко, навременно и без сътресения.

По думите й, с приемането на еврото България завършва последния етап от своята европейска интеграция. След членството ни в ЕС и присъединяването на страната ни към Шенген, влизането в еврозоната е естествено продължение на пътя ни към участие в най-важните политики на Съюза.

Д-р Василева изрази увереност, че в сектор „Земеделие“ са налице всички предпоставки, процесът по въвеждане на еврото да премине гладко, навременно и без сътресения.

Тя припомни, че от години българските земеделски стопани работят в евро среда, тъй като директните плащания и инвестиционните мерки по европейските програми в сектора се бюджетират, именно в тази валута.

Заместник-министър Василева уточни, че и до момента размерът на бюджетите по приемите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. се посочват в лева и евро, а допустимите разходи и  финансовата помощ се представят в левовата равностойност на определена сума в евро. „От 1 януари 2026 г. всички суми ще бъдат посочвани  единствено само в евро“, допълни тя.

„Фермерите и преработвателите ще спечелят много от премахването на валутния риск и по-лесния достъп до кредити и пазари. Това означава повече инвестиции, по-модерно земеделие и повече доходи за хората в малките населени места“, заяви още д-р Василева. Тя посочи, че преминаването към еврото ще намали транзакционните разходи за българските стопани, ще улесни достъпа им до финансиране от европейски банки и ще даде допълнителна сигурност при международна търговия.

По време на презентациите експерти от водещите институции в процеса по въвеждане на единната европейска валута, представиха ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото

В хода на дискусията заместник-министър Василева определи Монтанския регион като един от важните земеделски райони в страната, утвърждаващ и развиващ добрите аграрни традиции. В събитието участваха и заместник-министърът на финансите Методи Методиев, заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, кметът на община Монтана Златко Живков, които изразиха своята подкрепа за присъединяването към еврозоната.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Мария Филипова, КЗП: Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро
Отпускат се над 584 млн. евро за модернизация и преработка в земеделието
Глобата за спекула с цените може да достигне 1 млн. лева
АТНС: Законопроектът за еврото застрашава свободния пазар
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Зам.-министър Василева: Фермерите и преработвателите ще спечелят много от премахването на валутния...
АктуалноАкцентиРегиони
Отпускат над 9 млн. лв. за системи за разделно събиране на отпадъци...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Евростат: Заплатите в България растат най-много в ЕС през второто тримесечие на...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Правителството прие решение за създаване на Национален борд по водите
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Кръстосаните проверки за Кампания’2025 приключиха

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама