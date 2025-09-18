Зам.-министър Василева: Фермерите и преработвателите ще спечелят много от премахването на валутния риск

Преминаването към еврото е възможност да повишим конкурентоспособността на българското земеделие на европейския пазар

„Преминаването към единната европейска валута е възможност да повишим конкурентоспособността на българското земеделие на европейския пазар“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на работна среща за въвеждане на еврото в България, която се проведе в Монтана. Тя отбеляза, че членството на България в еврозоната носи редица предимства като финансова предвидимост, стабилни цени и по-бърз икономически растеж.

По думите й, с приемането на еврото България завършва последния етап от своята европейска интеграция. След членството ни в ЕС и присъединяването на страната ни към Шенген, влизането в еврозоната е естествено продължение на пътя ни към участие в най-важните политики на Съюза.

Д-р Василева изрази увереност, че в сектор „Земеделие“ са налице всички предпоставки, процесът по въвеждане на еврото да премине гладко, навременно и без сътресения.

Тя припомни, че от години българските земеделски стопани работят в евро среда, тъй като директните плащания и инвестиционните мерки по европейските програми в сектора се бюджетират, именно в тази валута.

Заместник-министър Василева уточни, че и до момента размерът на бюджетите по приемите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. се посочват в лева и евро, а допустимите разходи и финансовата помощ се представят в левовата равностойност на определена сума в евро. „От 1 януари 2026 г. всички суми ще бъдат посочвани единствено само в евро“, допълни тя.

„Фермерите и преработвателите ще спечелят много от премахването на валутния риск и по-лесния достъп до кредити и пазари. Това означава повече инвестиции, по-модерно земеделие и повече доходи за хората в малките населени места“, заяви още д-р Василева. Тя посочи, че преминаването към еврото ще намали транзакционните разходи за българските стопани, ще улесни достъпа им до финансиране от европейски банки и ще даде допълнителна сигурност при международна търговия.

По време на презентациите експерти от водещите институции в процеса по въвеждане на единната европейска валута, представиха ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото

В хода на дискусията заместник-министър Василева определи Монтанския регион като един от важните земеделски райони в страната, утвърждаващ и развиващ добрите аграрни традиции. В събитието участваха и заместник-министърът на финансите Методи Методиев, заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, кметът на община Монтана Златко Живков, които изразиха своята подкрепа за присъединяването към еврозоната.