Зам.-министър Бурджев: МЗХ полага всички усилия за прилагане на най-разумния подход за овладяване на епизоотичната обстановка у нас

Зам.-министърът на земеделието и храните се срещна с представители на дипломатически мисии в България

Зам.-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев проведе работна среща с представители на дипломатически мисии в България. Срещата се проведе в продължение на проведените в понеделник консултации с представители на Европейската комисия от Генерална Дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (SANTE), относно епизоотичната обстановка, свързана със заболяването шарка по овцете и козите.

„За ръководството на Министерството на земеделието и храните е важно да стартираме процес на комуникация с държавите, които са наши дългогодишни партньори в развиването на успешен стокообмен по линия на млечните продукти и да ги уверим, че ще ги информираме на всеки етап от взимане на най-правилните, отговорни и балансирани решения за справяне с болестта“, заяви заместник-министър Бурджев при откриването на срещата.

По думите му, през последните години животновъдният и преработвателният сектор са изправени пред редица сериозни предизвикателства. Все повече болести се констатират както по света, така и на територията на Европа. „В последните месеци целият земеделски сектор в България се бори със заболяването шарка по овцете и козите“, подчерта заместник-министърът.

Той беше категоричен, че ръководството на МЗХ полага всички усилия за прилагане на най-разумния подход за овладяване на епизоотичната обстановка в страната, както и за предотвратяване на възможни търговски ограничения и икономически загуби.

Държавният ветеринарен инспектор доц. д-р Илиян Костов представи актуалните данни и хронологията на предприетите до момента мерки на държавно и местно ниво и увери участниците в срещата, че Българската агенция по безопасност на храните работи и ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и партньорските институции.

В заключение, заместник-министър Бурджев информира дипломатическите представители, че в петък предстои провеждане на заседание на Централния епизоотичен съвет, във връзка с вземането на решение относно евентуално прилагане на ваксинация за справяне със заболяването, основано на научни данни, професионални анализи и необходимостта от защита на здравето на животните и икономическата стабилност на сектора.

В работната среща участваха представители на посолствата на САЩ, Кувейт, Швейцария, Обединените арабски емирства в България и Министерството на земеделието, рибарството и горите на Австралия.