Зам.-министър Бурджев: България потвърждава ангажимента си към устойчиво земеделие и регионално сътрудничество в Югоизточна Европа

Финансовата подкрепа е ключова, но не по-малко важно е регионалното сътрудничество и обменът на добри практики, подчерта заместник-министърът

„България потвърждава ангажимента си към устойчиво земеделие и регионално сътрудничество в Югоизточна Европа.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев, който участва в Деветнадесетата годишна работна среща на министрите на земеделието от Югоизточна Европа, в Прищина, Косово.

Той подчерта, че Министерството на земеделието и храните на България приветства провеждането на тази среща, която предоставя възможност за обмяна на опит, идентифициране на общи предизвикателства и набелязване на съвместни действия в подкрепа на устойчивото земеделие в региона. По думите му, форумът е възможност за засилване на регионалното сътрудничество в сектора на селското стопанство.

Заместник-министър Бурджев припомни, че страните от Западните Балкани са стратегически партньори за България, като акцентира върху приетата през 2018 г. от Европейската комисия Стратегия за Западните Балкани, която дава ясен сигнал за европейската перспектива на региона.

Той открои и важността на зелените политики, които преоформят икономическия пейзаж в световен мащаб. „Зеленият преход предлага значителни възможности за страните от региона, включително по-тясна интеграция в европейските вериги за създаване на стойност и достъп до ресурси на ЕС. Финансовата подкрепа е ключова, но не по-малко важно е регионалното сътрудничество и обменът на добри практики“, подчерта заместник-министър Бурджев.

Той акцентира, че страните от региона споделят сходни климатични и природни условия, общи традиции в селското стопанство и сходни предизвикателства, включително икономическа устойчивост на сектора, опазване на околната среда, продоволствена сигурност, социално измерение и благосъстояние на заетите в сектора.

„България изразява готовност да споделя своя опит и да подкрепя страните от региона в усилията им за устойчиво и конкурентоспособно земеделие. За да се възползваме от възможностите за по-тясно сътрудничество, трябва да засилим диалога между институциите, да насърчим контактите между бизнеса и да дефинираме конкретни проекти от взаимен интерес“, отбеляза заместник-министър Бурджев. Той изрази увереност, че дискусията по време на форума ще доведе до конкретни резултати и ще положи основа за нови стъпки в регионалното сътрудничество:

„Българското правителство подкрепя всички инициативи, които допринасят за устойчиво развитие на земеделието и селските райони. Нека използваме тази инициатива, за да представим най-доброто от нашите национални практики и опит“, каза в заключение заместник-министър Бурджев.