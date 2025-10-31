Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър Барбалов: България продължава реформите в държавните предприятия в съответствие с насоките на ОИСР

Мариана Климентиева
Прегледът в ОИСР протече с фокус върху прилагането на международните стандарти за корпоративно управление

България е поела ясен ангажимент да приведе управлението на държавните предприятия в пълно съответствие с принципите на ОИСР. Работим целенасочено за повече прозрачност, отчетност и ефективност в публичния сектор. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на представянето на напредъка по препоръките от Прегледа на присъединяването на България към ОИСР.

Заместник-министър Барбалов подчерта, че България е постигнала значителен напредък в процеса на адаптиране на националното законодателство и институционалната рамка към стандартите на организацията. Той посочи, че реформите в държавните предприятия имат за цел да осигурят по-ясно разпределение на отговорностите, повишаване на прозрачността и ефективен вътрешен контрол.

По думите му предстоят редица ключови стъпки в процеса на присъединяване към организацията. “Разполагаме с необходимата политическа подкрепа и институционален ангажимент за изпълнение на всички препоръки, насочени към укрепване на публичните предприятия”, подчерта Барбалов.

Той допълни, че България работи за това държавните предприятия да се превърнат в модел на ефективно управление, като добави че това е ключово условие за доверието на нашите международни партньори и за успешното присъединяване към ОИСР.

“Министерството на икономиката и индустрията, заедно с Агенцията за публичните предприятия и контрол,  работи по въвеждането на нови правила за добро корпоративно управление”, посочи още Барбалов като подчерта, че реформите са част от по-широката стратегическа цел на България – да гарантира устойчиво икономическо развитие, базирано на ефективно управление активите на държавата.

От своя страна, работната група към Комитета за корпоративно управление на ОИСР оцени напредъка на България в областта на корпоративното управление, и изрази очакване за своевременно приемане на необходимите законодателни промени в изпълнение на ключовите препоръки.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика" в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

