За Кампания 2025 се отпускат 45,6 млн. лв. по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки

През 2025 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ намалява с 5% спрямо пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди 45 665 614 лв. (23 348 816 евро) за Кампания 2025 в подкрепа на животновъдите по интервенциите за Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Двете интервенции ще бъдат първите плащания, които ДФЗ ще оторизира за Кампания 2025.

Общият бюджет е определен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2025 г. До 25 651 490 лева (13 115 600 евро) се разпределят в помощ на говедовъди и биволовъди. По втората интервенция – за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, одобрените средства са в размер до 20 014 124 лева (10 233 216 евро).

До края на октомври ще бъдат изплатени сумите по ПНДЖ1, а тези по ПНДЖ3 – през месец ноември.

Финансовата подкрепа по двете интервенции е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на ЕП и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегическите планове за ОСП. Там е разписано, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

