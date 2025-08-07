Wine Wallet: Дигиталната революция в съхранението и търговията с вино

Чрез платформата клиентите могат да съхраняват професионално вина от глобални търговци в собствен склад в Парндорф, Бургенланд

Преди четири години Селскостопанската камара на Долна Австрия създаде стартъп за дигитална търговия с вино – платформата “Криптоуайн” (Cryptowine) – чрез холдингово дружество, съобщи австрийското радио и телевизия, цитирани от БТА. Междувременно платформата “Уайн уолет” (Wine wallet), както е името на новата марка на холдинга, вече е оценена на 10 млн. евро.

Чрез платформата клиентите могат да съхраняват професионално вина от глобални търговци в собствен склад в Парндорф, Бургенланд. Там се обръща внимание на оптималните условия, разказва Мартин Карнер, управител на холдинга. В рамките на няколко дни виното може да бъде извадено и изпратено на клиента, ако той иска да го дегустира.

Освен на температурата и влажността, в склада се обръща внимание и на съответната застрахователна защита. В момента холдингът носи отговорност за 30 000 бутилки вино, като средната стойност за бутилка е 170 евро. Карнер оценява общата стойност на склада на 5 млн. евро.

Засега клиенти на “Уайн уолет” са почти само австрийци. Въпреки това има и първи запитвания от чужбина. ” „Нашият стремеж да разширим дейността си“, каза Карнер, който обмисля и други складове в цяла Европа.

По данни на холдинга в момента той е единственият доставчик в света, предлагащ цялостна концепция, включваща съхранение, логистика, управление и дигитален пазар. Наскоро като стратегически инвеститор е бил привлечена софтуерната фирма “Специфик Груп” (Specific Group). Новият акционер държи в момента 5 на сто от акциите на компанията срещу вложението си от половин милион евро. Холдингът планира да продаде още акции, за да финансира експанзията си.

В бъдеще компанията планира да се фокусира още повече върху колекционерски вина в най-високия ценови сегмент, които на търгове понякога достигат цени от десетки хиляди евро. За тази цел вината могат да бъдат обвързани с незаменими токъни (Non-Fungible Token, NFT), вид цифрово доказателство за собственост. На аукционни платформи тези вина, които се съхраняват чрез “Уайн уолет”, могат да се търгуват, без бутилката вино да преминава физически при новия собственик.