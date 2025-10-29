Всичко за хлебопроизводството и сладкарството на БУЛПЕК 2025

Едноименното изложение събира бизнеса от България и чужбина в Интер Експо Център от 12 до 15 ноември

Изложение БУЛПЕК – ключовият бизнес формат, посветен на хлебопроизводството и сладкарството, ще се проведе от 12 до 15 ноември. БУЛПЕК, организирано от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в партньорство с Интер Експо Център, ще се проведе в София паралелно с изложения МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show, създавайки цялостна бизнес платформа за хранително-вкусовия сектор не само в България, но и на Балканите и Източна Европа.

Производители, доставчици и дистрибутори на машини и оборудване за хлебопроизводството, сладкарството, производството на сладолед, шоколадови и макаронени изделия. Представители на компании, предлагащи транспортни средства и оборудване, консумативи, опаковки, адитиви, хладилна техника. Собственици и мениджъри на предприятия, мелници, супермаркети, търговски вериги, представители на едрия, средния и семейния бизнес. Всички те ще бъдат в залите на Интер Експо Център, привлечени от възможностите, които ще създаде 33-ото издание на БУЛПЕК.

„Ценно за аудиторията на БУЛПЕК е едновременното провеждане с изложения МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show. Покривайки всеки един ХВП-сегмент, мегаформатът създава условия за установяване и развитие на бизнеса в много по-глобален аспект.

Наличието на водещи производители и дистрибутори на материали, техника, технологии и иновации, превръща БУЛПЕК във важен национален и регионален бизнес-хъб за хлебопроизводството и сладкарството в рамките на Балканите и Източна Европа. Изложението е важен фактор в утвърждаването на България като важна бизнес дестинация, на която се демонстрират и чрез която се внедряват иновации и нови методи на производство.

Усилената подготовка

През миналата година Международните хранителни изложения обединиха над 500 изложители, представили стотици иновации, и близо 22 000 посетители. Сега очакванията са тези параметри да бъдат чувствително надхвърлени. В момента се води активна комуникация с изложители, участници и посетители. Билетите за посетители ще откриете на www.iec.urboapp.com.

Публиката цени и възможността да присъства на богатата съпътстваща програма, изпълнена с демонстрации, презентации, майсторски класове и браншови събития. Сред тях е дегустационното соаре „Хляб, вино и малко шоколад“, организирано от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Събитието е част от мащабната програма, заедно с Форумът „Храна и здраве“, Международен пица шампионат, награди Приз Пак, конкурс „Златен медал“, благотворителното събитие „Деца помагат на деца“, БулевАРТ на вкусовете и много други.

До началото на БУЛПЕК 2025 остават 3 седмици. Билетите за посещение откриваме на www.iec.urboapp.com.