Вицепремиерът: Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за поддръжка на новите влакове

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за ежедневна поддръжка и съхранение на новите 60 мотрисни влака на „Шкода“ и „Алстом“, които се очаква да пристигнат в България през следващата година. Това заяви заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на посещение в депата на БДЖ–Пътнически превози в Русе, Горна Оряховица и Мездра.

„До доставката на новите влакове трябва да сме осигурили надеждни места за тяхното съхранение и поддръжка. Без модерни експлоатационни бази новият подвижен състав ще бъде изложен на риск от по-бързо амортизиране и вандализъм“, подчерта Караджов.

Той напомни, че депата на БДЖ са изградени преди повече от 60 години и оттогава не са модернизирани. В сегашния си вид те не отговарят на изискванията за обслужване на новите електрически мотриси. „Въпреки остарялата инфраструктура, в предприятията са натрупани ценен опит и умения от персонала на БДЖ–Пътнически превози, които ще станат основа за новия модел на експлоатационна поддръжка. Грохнали са сградите и машините, но железничарският дух е жив в сърцата и душите на железничарите от БДЖ”, допълни той.

Затова трябва спешно да започнем ремонтите и разширяването на халетата, съобразени с габаритите и технологичните изисквания на новите влакове“, посочи вицепремиерът.

Караджов отбеляза, че ще настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат осигурени средства не само за трите основни депа – София, Пловдив и Горна Оряховица, но и за още пет спомагателни експлоатационни точки за обслужване на пътническите влакове в крайни точки от маршрутите им – във Видин, Русе, Варна, Бургас и София.

„Без адекватни условия за поддръжка и опазване на новия подвижен състав ще похабим инвестиция от почти два милиарда лева. Трябва да действаме незабавно“, категоричен бе Караджов.

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

