В Европа се предпочитат едри батати, в Азия – до 300 грама

Сладкият картоф с най-добър добив в Китай

Китай, бидейки към настоящия момент най-силният износител на сладки картофи, осигурява продукция за най-разнообразни пазари, като се старае да угоди на предпочитанията на купувачите.

Така например, в азиатските страни бататите са с малък и среден размер от 150 до 350 г, червени или пурпурни на цвят, а европейските вносители държат на едрите сладки картофи с цвят на шафран в диапазона от тегло от 450 до 600 г, пише www.freshplaza.com.

В Белгия най-много се търси виолетовият батат с тегло на клубените от 150 до 300 г. Но за трудолюбивите и предприемчиви китайци няма никакъв проблем да отгледат всякакъв сладък картоф.

„Нашата ферма в Шандун, където се произвеждат картофите, се намира ва песъклива почва. Това е важно, тъй като типът на почвата позволява оттичането на водата дори и при силни валежи, което пък осигурява високо качество на сладките картофи”, казва Ма Ян от компанията Shandong Hongshu Agricultural Science and Technology Co., Ltd.

От 2014 година компанията изнася големи обеми сладък картоф на такива европейски пазари, като Великобритания, Нидерландия и Белгия, както и в Тайланд и Сингапур.

Компанията е специализирана и в износа на бързозамразени продукти от батати, които се пласират основно в Корея, Япония и САЩ.

