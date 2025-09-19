Въглеродно земеделие
Условията за кандидатстване по интервенция „Сътрудничество за къси вериги за доставка" бяха обсъдени в МЗХ

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Целта ни е да стартираме прием на заявления в максимално кратки срокове, с целия предвиден бюджет от 9,5 млн евро“, заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева

Предложението на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., за условията за кандидатстване по интервенция „Сътрудничество за къси вериги за доставка“, бе обсъдено със заинтересованите страни на заседание на Тематична работна група, в Министерството на земеделието и храните.

Тя поясни, че условията за прилагане на разходите са опростени така, че да се намали административната тежест за кандидатите и да се улесни процеса на изпълнение на проектите.

„Интервенцията е включена допълнително в тазгодишния график за приеми по Стратегическия план, с цел да се предостави възможност на земеделските стопани да реализират продукцията си на пазара директно, без посредничество на търговци и на по-справедлива цена“, подчерта заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева.  Тя отбеляза, че това ще подпомогне увеличаването на доходите на стопаните и ще повиши тяхната конкурентоспособност.

Заместник-министърът поясни, че за постигане целта на мярката ще се насърчават сътрудничество и посредничество чрез групи и организации на производители, които по думите й са основните бенефициенти по този инструмент за подпомагане.

„Целта ни е да стартираме прием на заявления в максимално кратки срокове, с целия предвиден бюджет от 9,5 млн евро", заяви д-р Василева.

Тя припомни, че Критериите за подбор по интервенцията бяха гласувани единодушно  в рамките на проведеното на 3-4 септември заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план.

Заместник-министърът отбеляза още, че по новата интервенция, интензитетът на помощта за разходите за управление и популяризиране ще е 100 % и за разлика от условията по подмярка 16.4, от Програма за развитие на селските райони 2024 – 2020, не се налага съфинансиране на тези разходи.

Тя поясни, че условията за прилагане на разходите са опростени така, че да се намали административната тежест за кандидатите и да се улесни процеса на изпълнение на проектите.

„За постигането на заложените цели, в условията са предвидени допустими разходи за съхранение и подготовка на продукцията за директно предлагане на пазара, разходи за специализирани транспортни средства и ремонт на помещения“, отбеляза д-р Василева и изтъкна, че тук интензитетът на разходите също е по-висок, в сравнение с периода 2014 -2020, и е 65%.

„Максималният размер на допустимите разходи за един проект ще е 300 000 евро“, посочи още заместник-министърът.

Интервенция „Сътрудничество за къси вериги за доставка“ цели създаване и укрепване на къси вериги за доставка, чрез насърчаване на нови форми на сътрудничество между земеделските производители и подпомагане на вече съществуващи обединения. С предвидения бюджет ще бъде осигурена възможност за подпомагане дейността на над 50 обединения, с участие на не по-малко от 200 фермери от цялата страна.

За безвъзмездната финансова помощ могат да кандидатстват групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните и обединения, с участието на най-малко 5 регистрирани земеделски стопани.

С приоритет при кандидатстване ще се ползват млади и малки фермери, както и обединения с широк кръг партньори. Допълнително предимство ще имат и заявления, които включват предлагане на биологични продукти, мляко, месо, мед, плодове и зеленчуци. По време на дискусиите, в рамките на заседанието, бяха обсъдени и представените становища от заинтересованите страни. Очаква се приемът по интервенция „Сътрудничество за къси вериги за доставка“ да стартира в началото на октомври.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

