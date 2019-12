Учени: Лютите чушки удължават живота

Лютите чушки удължават живота, според учени от Средиземноморския неврологичен институт в италианския град Поцили. Редовната консумация на люти чушки, от порядъка на 4 пъти на ден или повече, се асоциира с 23% по-нисък риск от смъртност в сравнение с рядката консумация на зеленчука, според публикация на medicalnewstoday.com.

В изследването на италианските учени, което продължило 8 години, взели участие 22 811 мъже и жени над 35 години. През това време учените събрали информация за 1 236 участници, които починали по време на изследването. Общо 24,3% от участниците консумирали люти чушки четири или повече пъти всяка седмица, а 33,7% хапвали люти чушки или рядко или никога.

Учените установили, че хората, които ядяли най-много чили, били предимно добре образовани, възрастни мъже. Също така резултатите от изследването показват, че редовната консумация на люти чушлета се свързва с диабет и хипертония, имали по-високи нива на липиди в кръвта в сравнение с хората, които не консумирали често зеленчука.

В бъдеще пред учените стои предизвикателството да открият механизма, по който лютите чушки намаляват риска от смъртност. Резултатите от труда са публикувани в Journal of the American College of Cardiology.

