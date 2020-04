Три важни правила за бизнеса, COVID-19 и безопасността на храните

По време уеб семинарът „Безопасност на храните и COVID-19 : Какво трябва да знае Бизнесът“ е обърнато внимание върху три от най-належащите въпроси на производители и доставчици от сектора на храните, а препоръките на специалистите са описани по-долу.

Може ли опаковката на храни или самите храни да предават COVID-19?

„Коронавирусите обикновено се разпространяват от човек на човек по въздушно- капков път. Понастоящем няма доказателства в подкрепа на твърдението, че COVID- 19 може да се предава чрез храната“, споделят от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ. Има обаче нови данни, които предполагат, че вирусът може да оцелее няколко часа върху контактни повърхности или предмети. Следователно, енергичното прилагане на добра хигиена е жизненоважна в средата за преработка на храни. Освен това е изключително важно да се следват 4 ключови стъпки за безопасност на храните – чисти, отделени, готвени и охладени. Обикновените дезинфектанти могат да убият вируса, но може да проверите регистрираните дезинфектиращи продукти, които са се класирали съгласно нововъзникващата програма за вирусен патоген на EPA за използване срещу SARS-CoV-2, коронавирусът, причиняващ COVID-19.

Как да се защитят работниците?

Важно е персоналът да бъде обучен и да използва процедури за хигиена на храните, което е най-добрият начин да се поддържа добро здравословно състояние. Освен това се препоръчва повторно почистване на всички често докосвани повърхности на работното място, като работни станции, плотове и дръжки. Ако служителят се разболее, е важно внимателно да се проследят действията му, както и работодателите да информират колегите си за евентуалното им излагане на вируса на работното място, като се запази поверителността на това лице. Болният служител трябва да остане вкъщи, докато не стане по-добре и вече не представлява риск за другите. Работодателите трябва да се консултират с местния здравен отдел за допълнителни указания.

Какво означава „удвояване на вашите санитарни усилия“?

Използването на добри хигиенни практики са жизненоважни при производството на храни. От решаващо значение е обаче и веригата за доставки на храни да има и да прилага тези практики.

Добри хигиенни практики

Въз основа на изследванията, публикувани в The New England Journal of Medicine , става ясно, че вирусът може да оцелее в аерозолни капчици до три часа, след като е попаднал във въздуха. Освен това проучване установява, че вирусът COVID-19 оцелява по-дълго на картон (до 24 часа) и още по-дълго на повърхности от пластмаса и неръждаема стомана (до 2-3 дни). Изследователите обаче откриха, че COVID-19 вирусът може да издържи само около четири часа на медни повърхности. Резултатите предоставят ключова информация за стабилността на вируса COVID-19 на различни контактни повърхности като дръжки на вратите, пластмасово покритие или ламинирани работни плотове. Производителите трябва да гарантират, че персоналът е подходящо обучен в процедурите за хигиена на храните и че са осигурени съоръжения, включително средства за дезинфекция на ръцете, станции за миене на ръце и тоалетни, което позволява на персонала да упражнява добра хигиена. GMP сертификатът (Good Manufacturing Practices или „добра производствена практика“ e в основата на всяка добра програма за безопасност на храните.

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук