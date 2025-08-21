Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Сушата води до рязко увеличаване на отглеждането на соя в Германия

Мариана Климентиева
1 Минути

Фермерите също така са разширили площите, които могат да бъдат напоявани по време на сухи периоди

Германските фермери все по-често залагат на соя в отговор на честите суши, като отглеждането й се е увеличило с близо 157 % в периода 2016-2024 г. Това показват данните на Федералната статистическа служба “Дестатис” (Destatis), съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Миналата година около 4500 земеделски стопанства са отглеждали соя върху общо 40 500 хектара. През 2016 г., първата година, в която културата е била проследявана, техният брой е бил около 2400 стопанства и малко под 15 800 хектара.

За сравнение, пшеницата остава значително по-популярна, като през 2024 г. са се обработвали около 2,6 млн. хектара. Соята се счита за устойчива на суша и може да се преработва в масло и фураж за животни.

Фермерите също така са разширили площите, които могат да бъдат напоявани по време на сухи периоди. Между 2009 г. и 2022 г. поливните площи са се увеличили с почти една четвърт, достигайки 791 800 хектара. Това обаче все още представлява само 4,8 % от общата земеделска земя в Германия, посочва “Дестатис”.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

