Стартира прием по de minimis: Вижте за кои култури и какви са ставките

От 20 октомври до 10 ноември 2025 г. се открива прием на заявления за кандидатстване по помощ de minimis за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, тютюн, култивирани гъби и маслодайна роза и тютюн. Това реши на свое редовно заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Предоставянето на финансова подкрепа на стопаните за покриване на част от производствените разходи е с цел запазване на производствения потенциал в засегнатите сектори и предотвратяване на допълнителни загуби.
УС на ДФЗ утвърди и следните единични ставки по помощта за 2025 г.:

• оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в отопляеми оранжерии: 8 000 лв./ха;
• оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в неотопляеми оранжерии: 4 000 лв./ха;
• картофи: 1 530 лв./ха;
• картофи за семена: 765 лв./ха;
• маслодайна роза: 1 800 лв./ха;
• култивирани гъби: 16 лв./м2;
• тютюн: 600 лв./ха.

За да получат подпомагане земеделските стопани трябва да са подали валидно заявление по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни за Кампания 2025, като са заявили площи по интервенция за обвързано с производството подпомагане за доходите за оранжерийно производство и интервенция за подпомагане на доходите за производство на семена от картофи, а площите с маслодайна роза и картофи, да са заявени по интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), както и да са с установени площи за същите култури за Кампания 2024;

За култура картофи земеделските стопани следва да имат регистрация за стопанската 2024/2025 г. в Регистъра за фитосанитарен контрол, поддържан от БАБХ.

Земеделските стопани отглеждащи маслодайна роза следва да са вписани в Националния електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза и да сключили договор с преработвателно предприятие за Кампания 2025 и съгласно чл. 10 и 13 от Закона за маслодайната роза, като се подпомагат за установените площи по ОПДУ за Кампания 2024.

За културата култивирани гъби на подпомагане подлежат земеделски стопани регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. и с площите с култивирани гъби, отглеждани на субстрат по Анкетен формуляр за стопанската 2024/2025 г.
За културата тютюн – стопаните трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и да са вписани през 2025 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите. Производителите се подпомагат за засети площи с тютюн през 2025 г.

Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база площите по договор, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2025 г.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки един земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти не може да надхвърля 50 000 евро (97 791,50 лв.) за три години. Указанията за прилагане на помощта ще бъдат изготвени от ДФЗ съвместно с компетентните дирекции в МЗХ и утвърдени от министъра на земеделието и храните.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

