Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Стартира изплащането на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Зам.-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов информира, че вече са приключили допълнителните проверки на стопанствата с пострадали и резултатите от тях са изпратени своевременно към ДФЗ

Тази седмица стартира поетапното изплащане на оставащите компенсации  за измръзналите череши, вишни и кайсии през тази пролет. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов по време на участието си в „Празника на плодородието“ в града.

Той информира, че вече са приключили допълнителните проверки на стопанствата с пострадали площи от череши, вишни и кайсии  и резултатите от тях са изпратени своевременно към Държавен фонд „Земеделие“. „Предстои Управителният съвет на фонда да вземе решение за осигуряване на необходимия допълнителен бюджет. След това, поетапно ще започне изплащането на средствата към всички производители“, посочи заместник-министър Капитанов. Той уточни, че е възможно при отделни случаи да се наложи допълнително изясняване.

В словото си при откриването на празника заместник-министър Капитанов подчерта значението на аграрната наука за устойчивото развитие на сектора. „Научният опит, приложен в отрасъла, създава инструментите на модерното земеделие, като дава възможност за въвеждане на нови технологии и съвременни модели на производство. Министерството на земеделието и храните отдава голямо значение на ролята на аграрната наука за развитието на сектора“, каза още той.

По време на „Празника на плодородието“ Институтът по земеделие – Кюстендил представи изложба с над 50 сорта ябълки, 15 сорта грозде и 10 вида зеленчукови култури, нетрадиционни за региона. Заместник-министърът приветства жителите и гостите на Кюстендил и пожела на изложителите да продължават да представят богатото сортово разнообразие, което е гордост за региона.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕК предложи 10,9 млн. евро кризисна помощ за фермерите в България
ДФЗ преведе 180 000 лева de minimis на земеделски стопани, пострадали при пожарите в Хасковско
Био производителите може да не получат компенсации след пожарите
От 25 март земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Млад фермер спаси с. Крива бара от пожар, селото събира пари за...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Стартира изплащането на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии
АктуалноАкценти
Зам.-министър Василева: Размерът на бюджета на Стратегическия план, касаещ фермерите, се запазва
АктуалноАкценти
Законопроект в НС: Осем години отсрочка за регистрация на кладенци и сондажи
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Министър Тахов: Сред основните мерки в подкрепа на биоземеделието е новата интервенция...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама