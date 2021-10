Сделка на годината: New Bloom Winery купи нови 2000 дка лозя

Избата от Съединение разширява портфолиото си с традиционни български сортове

Избата от Съединение New Bloom Winery инвестира в нови 2000 дка лозя, с което увеличава собствените си лозови масиви на 8000 дка. Това се очертава като най-мащабната инвестиция на винения пазар за тази година и нарежда производителя сред най-големите в тракия. Новите декари граничат с наличните вече в района на Правище. В момента на новозакупените терени има от сортовете Мавруд, Мускат Отонел, Рубин и Сира, което обогатя портфолиото на New Bloom Winery, позната на пазара със сериите вина Verano Azur, PIXELS и Face 2 Face.

„Радваме се, че успяхме да реализираме подобна мащабна инвестиция и то в труден период за българските изби. Така изпълняваме и поетия ангажимент да увеличим собствените лозови масиви с 30% от 2017 година, когато представихме новата корпоративна идентичност.“, коментираха от винарната в Съединение. „Работата с доказано собствени масиви е залог за осигуряване на качествено вино, а и избата се обогатява с два традиционни български сорта като Мавруд и Рубин, което носи повече познание за екипа и е изключително ценно“, обобщи главният енолог Владимир Влъчков.

Досега New Bloom Winery се отличаваше с интересните, немски сортове Дорнфелдер и Регент, които се превърнаха в нейна визитна картичка. Винарната първи ги засади в тероара на Тракийска низина и това се оказа печеливш ход, тъй като дават чудесни резултати. Освен тях избата работи и с други 10 сорта сред които Шардоне, Совиньон блан, Сира, Каберне Совиньон, Мерло.

„Определено виждаме повишаване на винената култура и засилен интерес към нови винени региони и сортове. Тук важна роля изиграха и самите производители. Те, като в това число включваме и нашата изба, трябва да продължат да полагат всички усилия да правят вкусни, балансирани вина в подходящо съотношение цена-качество“, допълват експертите.

Списъкът с медали за вината на New Bloom Winery е дълъг. Тази година червеното вино, превърнало се в емблема на New Bloom Winery, Face 2 Face (F2F) Дорнфелдер получи златен от френския Vinalies Internationales 2021. Избата добави и други три сребърни отличия от Франция и други пет от Concours Mondial de Bruxelles. През годините техният Совиньон блан Face 2 Face се нареди сред най-добрите в света на Lоѕ Аngеlеѕ Іntеrnаtіоnаl Wіnе Соmреtіtіоn, където бе определен за Best of Class. PIXELS Глера пък намери място на страниците на американския Washington Post за най-разхлаждащите вина за лятото.



