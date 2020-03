САЩ спира всякакъв транспорт на прасета, ако открие АЧС

САЩ ще спре транспортирането на прасета, ако бъде открит случай на АЧС в страната, съобщават от USDA. Това от своя страна ще попречи на фермерите да доставят прасета в кланици, където се произвеждат котлетите за бекон и свинско.

Страната се готви да овладее и ликвидира заразяването, за да избегне мащаба на опустошенията, достигнат в Китай, където болестта намали стадото с повече от 40 процента и тласна цените на свинското месо до рекордни високи стойности.

Спирането на вируса е важно за фермерите в САЩ и месопреработвателите като Tyson Foods Inc и Smithfield Foods Inc на WH Group Ltd. Евентуално наличие на огнище ще затвори експортния пазар за американско свинско месо, който се оценява на 7 милиарда долара.

Тъй като няма налична ваксина или лекарство за африканска чума по свинете, експертите препоръчват заразени прасета и други, настанени в същия хамбар, да бъдат избити. USDA заяви, че най-добрият вариант за изхвърляне на мъртви прасета е да се погребат във фермите или да се превърнете в компост.

„USDA планира да плаща за елиминиране на вируси с еднаква, фиксирана тарифа, в зависимост от размера на засегнатите помещения“, каза агенцията.

