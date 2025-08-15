Сакар посреща Фестивала на царския орел 2025

Царският орел е една от най-редките птици в Европа и България и е емблематичен за района на Сакар

На 18 октомври 2025 г. в гр. Тополовград отново ще се проведе ежегодния Фестивал на царския орел, организиран от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Община Тополовград. Събитието ще събере на едно място природолюбители, фермери, кулинари и фолклорни състави в честване на уникалната природа и култура на Сакар, съобщи БТА.

Царският орел е една от най-редките птици в Европа и България и е емблематичен за района на Сакар. Този фестивал е израз на дългогодишните усилия на БДЗП и местните общности за неговото опазване. Обширните пасища, осеяни с храсти и групи дървета, са общия дом на царските орли и стадата от домашни животни, а това е връзката между биоразнообразието и традиционното пасищно животновъдство – основен поминък на хората в региона от хилядолетия.

Фестивалът ще предостави възможност на посетителите да се запознаят с работата на БДЗП и местната общност за защита на царския орел и местообитания му.

Събитието ще предложи на посетителите разнообразни преживявания, включващи:

Фермерско изложение – по време на фестивала местни фермери ще представят продукцията си, включително млечни и месни продукти, мед и други характерни за региона изделия. Посетителите ще имат възможност не само да опитат местни продукти, но и да научат повече за устойчивото земеделие и животновъдство, което поддържа баланса между човешката дейност и запазената природа на Сакар.

Кулинарна дегустация – в рамките на фестивала Читалище „Марица-2008“ от село Райново и гостилница „Граница“ от село Щит ще приготвят традиционна телешка яхния с дюли – ястие, характерно за долината на река Тунджа. Гозбата ще се сготви на живо, на открито, в голям казан, както се е правело от поколения. Месото ще бъде осигурено от ферма „Левка“ – партньор на БДЗП в работата за устойчиво земеделие в Сакар. А дюлите ще бъдат събрани с помощта на местни доброволци и читалищни дейци от близките села.

Фолклорна програма – самодейни местни състави ще изпълнят традиционни песни и танци, потапяйки гостите в духа на Сакар. Програмата обещава автентични изпълнения, които ще съживят богатото културно наследство на региона. Очаквайте и специални гости, които ще обогатят музикалната програма.

Фестивалът на царския орел се организира от БДЗП и Община Тополовград и е подкрепен чрез проект „Зеленият пояс на Югоизточна България”, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.