Раздадоха Балканските награди за вино

Деветото издание на Балканския международен винен конкурс (The Balkans International Wine Competition, BIWC) се проведе при безпрецедентно „винено съперничество“ в сръбската столица Белград, като по време на конкурса бяха раздадени Best of Show на Балканите. За Албания се отличи виното на Belba winery, Chardonnay, 2019. От Босна и Херцеговина наградата грабна Vinarija Jungic за Tamjanika Premium, 2018. От България най-добрите бяха от Villa Melnik за Rare Varieties Melnik 13 Jubilee, 2017, а от Гърция – Estate Argyros Vinsanto 20 years Barrel Aged, 1996. Best of Show за Румъния се отличиха от Familia Vladoi за Ravak White, 2019, от Северна Македония – Chateau Kamnik за Terroir Vranec Grand Reserve, 2015, от Сърбия – Vinarija Veritas за Momentum Cabernet Sauvignon 2017, а от Турция – Suvla winery с Karasakis Reserve, 2017. В категорията от Хърватия спечели Caric winery с Plovac Ploski Barrique 2013 и от Черна гора – Plantaze за Stari Podrum Marcelan & Petit Verdot & Merlot, 2013. Участваха близо 200 винарни, които представиха най-добрите си вина пред авторитетно международно жури, казват от организаторите. Гранд трофеят ще бъде обявен в първия ден на Балканския международен винен фестивал в София, който ще се проведе от 17 до 19 септември пред НДК. Гостите на виненото градче ще имат изключителната възможност да опитат всички наградени вина в специално изградена Златна шатра.

