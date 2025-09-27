Въглеродно земеделие
Ръководството на МЗХ обсъди с бранша предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Мариана Климентиева
2 Минути

В проекта е предвидено прецизиране на реда и условията за провеждане на търговете за отдаването на земеделските земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда

Ръководството на Министерство на земеделието и храните обсъди с браншови асоциации от сектор „Земеделие“ проект на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те бяха представени по време на заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения.

В проекта е предвидено прецизиране на реда и условията за провеждане на търговете за отдаването на земеделските земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, както и насърчаване придобиването на собственост върху застроени и прилежащи площи в стопанските дворове от собственици на сгради и съоръжения.

По време на срещата беше обсъден и изтичащият срок,  в който общинските съвети следва да предоставят т. нар. „земи  по чл. 19 от ЗСПЗЗ“ по досега действащия ред, като гаранция за пълното постигане целите на реституционния закон за възстановяване на собствеността на бившите собственици в съществуващи или възстановими стари реални граници.

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов посочи, че проектът за изменение на Закона е свързан с изисквания относно изготвяне на оценки за въздействие, определяне на засегнатите групи, степен на влияние, оценка на отражение върху бюджета и др., които се изготвят от вносителите. „След това проектът трябва да бъде обявен за обществено обсъждане, за да се съберат и прецизират съответните становища на заинтересованите страни“, обясни той.

По повод постъпили нови предложения за изменения на  закона, които са извън предложените в проекта, участниците в срещата се обединиха около мнението те да се разгледат и обсъдят на следващо заседание на Съвета.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

ВИДЕО

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
