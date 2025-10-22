Работна програма 2026: ЕК обещава стратегия за животновъдството и план за адаптиране на земеделието към климатичните промени

Комисията ще преразгледа нелоялните търговски практики в хранителната верига през 2026 г.

Европейската комисия представи амбициозната си работна програма за 2026 г., озаглавена „Часът на независимостта на Европа“, която поставя фокус върху изграждането на по-суверенна и конкурентоспособна Европа. Програмата обхваща ключови предизвикателства като сигурността, икономическите рискове и изменението на климата. За агросектора са предвидени конкретни мерки под шапката „Качество на живот – храна, вода, природа“, включващи разработване на Стратегия за животновъдството и преразглеждане на правилата за нелоялните търговски практики във веригата за доставки. Целта е двойна: да се подкрепят европейските земеделски стопани и да се гарантира устойчивост спрямо климатичните промени.

„Работната програма за 2026 г. бележи още една значителна стъпка към по-силна и по-суверенна Европа. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, за да постигнем резултати по приоритетите на Европа, да повишим конкурентоспособността, да използваме силата на нашия единен пазар, да опростим правилата си и да се справим с кризата с финансовата достъпност. Заедно ще защитаваме нашите граждани и ще отстояваме нашите ценности,“ заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Опростяването и прилагането като акцент

През 2026 г. Комисията ще продължи да намалява бюрокрацията за хората, предприятията и администрациите. В първия обзорен доклад относно опростяването, изпълнението и правоприлагането, който също беше приет днес, се подчертава постигнатият до момента напредък, като например шестте пакета „омнибус“ и други предложения за опростяване, чиято цел е да се постигнат над 8,6 милиарда евро годишни икономии на разходи за предприятията и гражданите.

Много от инициативите през следващата година ще бъдат насочени и към опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на разходите. Предвидени са няколко предложения за опростяване в ключови сектори, включително автомобилостроенето, околната среда, данъчното облагане, безопасността на храните и фуражите, медицинските изделия и опростяването на законодателството в областта на енергийните продукти. Същевременно диалозите относно изпълнението и проверките на действителността ще продължат да помагат на Комисията да идентифицира допълнителни възможности за опростяване, включително за намаляване на тежестта за гражданите.

В обзорния доклад са представени мерките на Комисията за подкрепа на държавите членки при изпълнението на политиките на ЕС, както и ключови статистически данни и действия за правоприлагане. Комисията работи активно по над 1 500 текущи производства за установяване на неизпълнение на задължения, за да постигне пълното прилагане на правилата на ЕС и следователно ползите от тях за хората и предприятията.

По-суверенна и независима Европа: основни резултати от работната програма за 2026 г.

Устойчив просперитет и конкурентоспособност: Комисията ще продължи работата си за укрепване на промишлената база на Европа и за подкрепа на стратегическите промишлени сектори и работни места в Европа чрез нов законодателен акт „Ускорител на промишлеността“. Тя ще повиши устойчивостта на Европа по отношение на доставките на суровини от критично значение чрез създаването на център за суровини от критично значение, както и чрез Законодателния акт за кръговата икономика. Тя ще има за цел също така значително да отключи потенциала на единния пазар до 2028 г. чрез премахване на пречките, създаване на Европейски акт за иновациите, създаване на 28-и режим за иновативни дружества и насърчаване на „пета свобода“ за знания и иновации.

Всяка година Комисията приема работна програма, в която се определя списъкът на действията, които ще предприеме през следващата година. Работната програма информира обществеността и съзаконодателите за политическите ангажименти за представяне на нови инициативи, включително предложения за опростяване, оттегляне на внесени предложения и преразглеждане на съществуващото законодателство на ЕС. Работната програма е резултат от тясното сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и консултативните органи на ЕС.