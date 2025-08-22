Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Прозрачност на цените: Зам.-министър Барбалов обсъди мерки за информираност на потребителите

АктуалноАкцентиБорси и цени
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Задължението за ежедневно публикуване на цените от търговските вериги цели да осигури по-голяма конкуренция и стабилност на цените, както и да защити интересите на гражданите в процеса на присъединяване към еврозоната

С публикуването на списък с цените в реално време ще се осигури по-голяма информираност на гражданите и възможност за сравнение между различните търговски вериги. Очаква се това да допринесе за по-голяма конкуренция и стабилизиране на цените на основни хранителни продукти. Това каза вчера зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на заседание на работната група „Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната.

АКЦЕНТИ
Задължението за ежедневно публикуване на цените от търговските вериги цели да осигури по-голяма конкуренция и стабилност на цените, както и да защити интересите на гражданите в процеса на присъединяване към еврозонатаВ рамките на срещата беше обсъден списъка на стоки от първа необходимост – основни видове хляб, млечни продукти, месо, плодове и зеленчуци, консерви, риба, лекарствени средства и др.

Заседанието бе проведено във връзка с  изпълнение на изискването на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), търговците на хранителни стоки да публикуват ежедневно на интернет страниците си цените на определени основни продукти от голямата потребителска кошница. На срещата присъстваха Мария Филипова, председател на Комисия за защита на потребителите, представители на „Информационно обслужване“ АД, Български фармацевтичен съюз, „Сдружение за модерна търговия“, Сдружения за защита на потребителите („Сдружение за правна помощ на потребителите“ и „Федерация на потребителите“), Национален статистически институт, Министерство на финансите, Българска народна банка,  Национална агенция за приходите и др.

Съгласно изискването на чл. 556, ал. 4 от ЗВЕРБ, Комисията за защита на потребителите ще поддържа специален интернет портал, на който ще се публикуват ежедневно продажните цени на стоките от състава на голямата потребителска кошница и ценовите листи, предоставени от търговците с цел гарантиране на прозрачност и защита на интересите на потребителите.

В рамките на срещата беше обсъден списъка на стоки от първа необходимост – основни видове хляб, млечни продукти, месо, плодове и зеленчуци, консерви, риба, лекарствени средства и др.

Проведената дискусия очерта възможностите за последни уточнения по прецизиране на списъка на стоките от състава на голямата потребителска кошница и взимането на решения в подкрепа най-вече на потребителите, като според единодушното мнение на участниците тя е била ползотворна.

В заключение, заместник-министър Барбалов отбеляза необходимостта от съвместна работа с цел изграждане на доверие, както сред гражданите, така и сред бизнеса. По негови думи в тази връзка се планира по-честото провеждане на заседания на работна група „Защита на потребителите“, които ще предоставят възможност за споделяне на конкретни проблеми и търсене на решения.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Анализ на закона за агрохранителната верига: Контрол на цените или край на промоциите
ДКСБТ: Основни хранителни стоки, повечето плодове и някои зеленчуци поскъпват на борсите
Правителството с допълнителни мерки срещу необоснованото покачване на цените
Кукушева: Няма как цените да бъдат замразени, още по-малко да твърдим, че ще бъдат намалени
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБорси и цени
Прозрачност на цените: Зам.-министър Барбалов обсъди мерки за информираност на потребителите
АктуалноАкцентиОколна среда
Комисията по околната среда и водите прие проект за спешни мерки за...
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Сушата води до рязко увеличаване на отглеждането на соя в Германия
АктуалноАкценти
Министър Иванов: Цялата магистрала „Европа“ ще бъде пусната в експлоатация до средата...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
КЗК проверява пазара на слънчогледово олио заради очаквано поскъпване

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама