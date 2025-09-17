Въглеродно земеделие
Правителството прие решение за създаване на Национален борд по водите

Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание

В изпълнение на т. 1 от Решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България от 3 септември 2025 г., Министерският съвет прие решение за създаване на Национален борд по водите (Борда).

Съгласно поставената с решението на Народното събрание цел Бордът следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Съгласно правителственото решение председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията, както и определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България представител на сдружението, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Решението предвижда поименният състав на Борда, в т. ч. резервни членове да бъдат определени със заповед на министър-председателя.

Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.

