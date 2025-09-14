Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Петър Мишев и Димитър Зоров: Надценката при млечните продукти е между 50% и 100%

АктуалноАкцентиБорси и цени
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Зоров заяви, че преди година са дали предложение на етикета на продукта да пише и цената, на която той се доставя. Така ще е ясно за потребителя какво се случва

Картел при ценообразуването на млечните продукти подозират от КНСБ. Според лидера на синдиката Пламен Димитров наблюденията на малката потребителска кошница през последните три месеца показват надценка от 50% до 100% от цената на борсата до цената в магазина основно на сиренето, кашкавала и млякото.

Темата коментираха Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, и Димитър Зоров, председател на на Асоциацията на млекопроизводителите, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Мишев посочи, че преди тези три месеца надценката не е била такава. Той допълни, че в някои от случаите купуването е директно от стоковите борси или производители, заради което възниква въпросът защо се стига до такава надценка.

Зоров заяви, че много отдавна коментират, че има изкривяване във веригата и то при крайните търговци на дребно. Затова млечните продукти са на еднакви цени или малко по-високи от тези в ЕС. Той допълни, че проблемът не е в началото на веригата – при производителите, тъй като те изнемогват, а при крайния търговец на дребно.

Мишев също изрази съгласие със Зоров. Той посочи още, че е нужно да има изсветляване на фактите и работа от страна на отговорните институции, които трябва да наблюдават конкуренцията на пазара.

Зоров заяви, че преди година са дали предложение на етикета на продукта да пише и цената, на която той се доставя. Така ще е ясно за потребителя какво се случва.

Той посочи още, че над 70% от кашкавала не е българско производство, разфасова е в български цех и се преставя като наш продукт.

Той заяви, че отговорните институции, които трябва да следят тези проблеми, са КЗК и БАБХ.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Мария Филипова, КЗП: Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро
Прозрачност на цените: Зам.-министър Барбалов обсъди мерки за информираност на потребителите
Анализ на закона за агрохранителната верига: Контрол на цените или край на промоциите
ДКСБТ: Основни хранителни стоки, повечето плодове и някои зеленчуци поскъпват на борсите
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБорси и цени
Петър Мишев и Димитър Зоров: Надценката при млечните продукти е между 50%...
АктуалноАкценти
Кръстовден: Празникът, който свързва земеделието и вярата!
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Вкусът на България: Семейната ферма „Багри“, която превърна храната в мисия
АктуалноАкцентиТуризъм
Община Кюстендил: Приключенски парк в „Хисарлъка“ – финалът е близо
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Данните за реалното производство на българско мляко са стряскащи

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама