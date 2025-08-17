Пестициди в храните: Какво показват данните от ЕС

Нов доклад на EFSA успокоява потребителите, но препоръчва бдителност

Експерти тестваха над 130 000 проби от храни в цяла Европа, за да проверят за остатъци от пестициди. Резултатите са повече от обнадеждаващи:

Над 98% от изпитаните храни отговарят на законовите стандарти на ЕС.

Повечето от пробите не съдържат изобщо следа от пестициди.

Общият риск за човешкото здраве, свързан с остатъците от пестициди, е оценен като много нисък.

Плодовете, зеленчуците и други ежедневни храни по нашите рафтове редовно се проверяват и продължават да бъдат безопасни за консумация. За още по-голяма прозрачност, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) създаде нов онлайн инструмент, чрез който можете сами да разгледате подробните резултати. Рискът за човешкото здраве от остатъци от пестициди остава нисък. Това се потвърждава за поредна година от EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) в техния последен годишен доклад. За целите на доклада EFSA анализира хиляди проби от често консумирани продукти, събрани през 2023 г.

Докладът анализира информация за остатъците от пестициди, събрана от програми за случаен и целенасочен мониторинг. EFSA също така публикува интерактивен инструмент, който позволява на потребителите да разглеждат данните чрез диаграми и графики.

Случайното вземане на проби показва последователни резултати

EFSA анализира резултатите от 13 246 случайни проби, взети от държавите членки на ЕС, Норвегия и Исландия. Тези проби са част от координираната програма за контрол на ЕС (EU MACP) и обхващат 12 от най-консумираните хранителни продукти в Съюза. Програмата EU MACP взема проби от едни и същи стоки на всеки три години, за да проследява тенденциите. За 2023 г. това са моркови, карфиол, киви (зелено, червено и жълто), лук, портокали, круши, картофи, сушен боб, кафяв ориз, ръж, говежди черен дроб и птича мазнина.

От този поднабор от проби, анализирани по EU MACP, 99% са отговаряли на законодателството на ЕС. Тази констатация е в съответствие с резултатите, получени през 2020 г. (99,1%), когато е била взета същата селекция от продукти. От пробите през 2023 г. 70% не са съдържали остатъци в подлежащи на количествено определяне нива, докато 28% са съдържали един или повече остатъци в рамките на законовите граници. Максимално допустимите граници на остатъци (MRLs) са били превишени в 2% от пробите, от които 1% са били в нарушение, след като е отчетена несигурността на измерването.

Целенасочено вземане на проби с висок процент на съответствие

Годишният доклад на EFSA за остатъците от пестициди включва и резултати от Многогодишната национална програма за контрол (MANCP), която събира данни от целенасочено вземане на проби, базирано на нивото на риск.

Тези национални програми за контрол са предоставили 132 793 проби, от които 98% са съответствали на законодателството на ЕС. Процентът на съответствие за MANCP през 2021 г. и 2022 г. е бил съответно 97,5% и 97,8%. От пробите за 2023 г. 58% не са съдържали остатъци в подлежащи на количествено определяне нива, докато 38,3% са съдържали остатъци в рамките на законовите граници. Максимално допустимите граници на остатъци (MRL) са били превишени в 3,7% от пробите, от които 2% са били в нарушение.

Оценка на диетичния риск и бъдещи препоръки

Резултатите от програмите за мониторинг представляват ценен източник на информация за оценка на диетичното излагане на европейските потребители на остатъци от пестициди. Като част от анализа си на резултатите, EFSA е извършила оценка на диетичния риск. Тази оценка показва вероятността потребителите да бъдат изложени на количество остатъци над определен праг на безопасност.

Въз основа на своята оценка, EFSA заключава, че съществува нисък риск за здравето на потребителите от изчисленото излагане на остатъци от пестициди в тестваните храни. Докладът също така съдържа препоръки за повишаване на ефективността на европейските системи за контрол на остатъците от пестициди. Например, EFSA съветва държавите членки да разследват допълнително и да наблюдават комбинациите от пестициди и култури, водещи до несъответствия, както и да продължат да наблюдават остатъците от пестициди в проби, внесени извън ЕС, с широк аналитичен обхват.