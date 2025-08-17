Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Пестициди в храните: Какво показват данните от ЕС

АктуалноАкцентиТрапеза
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
5 Минути

Нов доклад на EFSA успокоява потребителите, но препоръчва бдителност

Експерти тестваха над 130 000 проби от храни в цяла Европа, за да проверят за остатъци от пестициди. Резултатите са повече от обнадеждаващи:

АКЦЕНТИ
Нов доклад на EFSA успокоява потребителите, но препоръчва бдителностСлучайното вземане на проби показва последователни резултатиЦеленасочено вземане на проби с висок процент на съответствиеОценка на диетичния риск и бъдещи препоръки
  • Над 98% от изпитаните храни отговарят на законовите стандарти на ЕС.
  • Повечето от пробите не съдържат изобщо следа от пестициди.
  • Общият риск за човешкото здраве, свързан с остатъците от пестициди, е оценен като много нисък.

Плодовете, зеленчуците и други ежедневни храни по нашите рафтове редовно се проверяват и продължават да бъдат безопасни за консумация. За още по-голяма прозрачност, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) създаде нов онлайн инструмент, чрез който можете сами да разгледате подробните резултати. Рискът за човешкото здраве от остатъци от пестициди остава нисък. Това се потвърждава за поредна година от EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) в техния последен годишен доклад. За целите на доклада EFSA анализира хиляди проби от често консумирани продукти, събрани през 2023 г.

Докладът анализира информация за остатъците от пестициди, събрана от програми за случаен и целенасочен мониторинг. EFSA също така публикува интерактивен инструмент, който позволява на потребителите да разглеждат данните чрез диаграми и графики.

Случайното вземане на проби показва последователни резултати

EFSA анализира резултатите от 13 246 случайни проби, взети от държавите членки на ЕС, Норвегия и Исландия. Тези проби са част от координираната програма за контрол на ЕС (EU MACP) и обхващат 12 от най-консумираните хранителни продукти в Съюза. Програмата EU MACP взема проби от едни и същи стоки на всеки три години, за да проследява тенденциите. За 2023 г. това са моркови, карфиол, киви (зелено, червено и жълто), лук, портокали, круши, картофи, сушен боб, кафяв ориз, ръж, говежди черен дроб и птича мазнина.

От този поднабор от проби, анализирани по EU MACP, 99% са отговаряли на законодателството на ЕС. Тази констатация е в съответствие с резултатите, получени през 2020 г. (99,1%), когато е била взета същата селекция от продукти. От пробите през 2023 г. 70% не са съдържали остатъци в подлежащи на количествено определяне нива, докато 28% са съдържали един или повече остатъци в рамките на законовите граници. Максимално допустимите граници на остатъци (MRLs) са били превишени в 2% от пробите, от които 1% са били в нарушение, след като е отчетена несигурността на измерването.

Целенасочено вземане на проби с висок процент на съответствие

Годишният доклад на EFSA за остатъците от пестициди включва и резултати от Многогодишната национална програма за контрол (MANCP), която събира данни от целенасочено вземане на проби, базирано на нивото на риск.

Тези национални програми за контрол са предоставили 132 793 проби, от които 98% са съответствали на законодателството на ЕС. Процентът на съответствие за MANCP през 2021 г. и 2022 г. е бил съответно 97,5% и 97,8%. От пробите за 2023 г. 58% не са съдържали остатъци в подлежащи на количествено определяне нива, докато 38,3% са съдържали остатъци в рамките на законовите граници. Максимално допустимите граници на остатъци (MRL) са били превишени в 3,7% от пробите, от които 2% са били в нарушение.

Оценка на диетичния риск и бъдещи препоръки

Резултатите от програмите за мониторинг представляват ценен източник на информация за оценка на диетичното излагане на европейските потребители на остатъци от пестициди. Като част от анализа си на резултатите, EFSA е извършила оценка на диетичния риск. Тази оценка показва вероятността потребителите да бъдат изложени на количество остатъци над определен праг на безопасност.

Въз основа на своята оценка, EFSA заключава, че съществува нисък риск за здравето на потребителите от изчисленото излагане на остатъци от пестициди в тестваните храни. Докладът също така съдържа препоръки за повишаване на ефективността на европейските системи за контрол на остатъците от пестициди. Например, EFSA съветва държавите членки да разследват допълнително и да наблюдават комбинациите от пестициди и култури, водещи до несъответствия, както и да продължат да наблюдават остатъците от пестициди в проби, внесени извън ЕС, с широк аналитичен обхват.

 

 

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Микрочастици пластмаса: Невидимата заплаха в нашата храна
Габриела Руменова: Следете за срока на годност и състоянието на храните в топлото време
Кучетата от столичните приюти се хранят по немска рецепта
Определена е ставката по еко схемата за намаляване използването на пестициди
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиТрапеза
Пестициди в храните: Какво показват данните от ЕС
АктуалноАкцентиГрадината
Зеленият камък: Не просто фунгицид, а мултифункционален спасител на градината
АктуалноАкцентиГрадината
От засаждането до резитбата: Как да не погубите дърветата си с добри...
АктуалноАкцентиТрапеза
Киселото мляко в помощ срещу алергиите при децата
АктуалноСъбития
Сакар посреща Фестивала на царския орел 2025

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама