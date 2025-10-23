Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Пазарът на основни селскостопански машини показва спад у нас през третото тримесечие

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

След две поредни тримесечия на положителни резултати за новите регистрирани колесни трактори у нас, в периода юли – септември статистиката е с отрицателен знак

Резултатите на пазара на агротехника през третото тримесечие на 2025 г. тръгват надолу, сочат данните от традиционната справка на звеното Контрол и техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за новите регистрирани машини у нас, публикувани на страницата на МЗХ , цитирани от БТА.

След две поредни тримесечия на положителни резултати за новите регистрирани колесни трактори у нас, в периода юли – септември статистиката е с отрицателен знак – 765 нови машини от началото на 2025 г., което е с 63 по-малко от година по-рано или спад от 7,6 процента. БТА припомня, че преди ръста в продажбите от първите две тримесечия на 2025 г., две години тенденцията при тракторите беше отрицателна.

При зърнокомбайните второто тримесечие не донесе добрите резултати от първото, а третото продължи негативните резултати. Новите регистрирани машини за периода януари – септември са 67. Миналата година по това време те са били 96, което значи 30,2 процента спад.

Телескопичните товарачи също продължават своето движение надолу. Този път с 10 машини на годишна база. От началото на 2025 г. са регистрирани 235 нови телескопични товарача или с 4,08 процента надолу спрямо година по-рано.

При челните товарачи разликата през третото тримесечие е сходна – 258 нови регистрирани машини, което е с 13 по-малко от същия период на 2024 г. или 4,8% спад.  година по-рано ръст е имало единствено при челните товарачи (27,23 процента), докато при всички останали наблюдавани машини е отчетен спад.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
АГРОТРОН-М представи нови интелигентни и дигитални решения при сеещата и растителнозащитна техника на HORSCH
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Пазарът на основни селскостопански машини показва спад у нас през третото тримесечие
АктуалноАкценти
БАБХ: С настъпването на есенно-зимния сезон се повишава рискът от Инфлуенца по...
АктуалноАкцентиТуризъм
“Къщата с нара”: Перлата на Пловдив, която превръща елегантността в уют като...
АктуалноАкценти
ДеВина на Международните хранителни изложения 2025: Вино с характер от Северното Черноморие
АктуалноАкцентиСъбития
Билетите за посещение на Международните хранителни изложения са в продажба

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама