Пазарът на основни селскостопански машини показва спад у нас през третото тримесечие

Резултатите на пазара на агротехника през третото тримесечие на 2025 г. тръгват надолу, сочат данните от традиционната справка на звеното Контрол и техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за новите регистрирани машини у нас, публикувани на страницата на МЗХ , цитирани от БТА.

След две поредни тримесечия на положителни резултати за новите регистрирани колесни трактори у нас, в периода юли – септември статистиката е с отрицателен знак – 765 нови машини от началото на 2025 г., което е с 63 по-малко от година по-рано или спад от 7,6 процента. БТА припомня, че преди ръста в продажбите от първите две тримесечия на 2025 г., две години тенденцията при тракторите беше отрицателна.

При зърнокомбайните второто тримесечие не донесе добрите резултати от първото, а третото продължи негативните резултати. Новите регистрирани машини за периода януари – септември са 67. Миналата година по това време те са били 96, което значи 30,2 процента спад.

Телескопичните товарачи също продължават своето движение надолу. Този път с 10 машини на годишна база. От началото на 2025 г. са регистрирани 235 нови телескопични товарача или с 4,08 процента надолу спрямо година по-рано.

При челните товарачи разликата през третото тримесечие е сходна – 258 нови регистрирани машини, което е с 13 по-малко от същия период на 2024 г. или 4,8% спад. година по-рано ръст е имало единствено при челните товарачи (27,23 процента), докато при всички останали наблюдавани машини е отчетен спад.