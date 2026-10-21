Parkside Bansko: Съвременен дом на крачка от Градския парк и в подножието на Пирин

Апартаменти с различни разпределения, собствени външни пространства и практични решения за ежедневието – новият жилищен проект в Банско съчетава градски удобства с усещането за живот сред планината.

Представете си дом, в който паркът е на няколко крачки, планината е част от гледката, а удобствата на града са леснодостъпни. Именно такава концепция стои зад Parkside Bansko – нов жилищен проект, разположен на ул. „Иван Джолев“ 12 в Банско, непосредствено до Градския парк. Входът на сградата е срещу източния вход на парка, а югозападното изложение осигурява гледки към планината и зелените пространства.

Проектът е замислен за хора, които търсят собствен дом в планински град, ваканционно жилище или имот, който да отговаря на техните нужди и начин на живот. Съвременната архитектура, функционалните разпределения и предвидените допълнителни пространства са сред основните акценти на Parkside Bansko.

Архитектура с характер и внимание към детайла

Визията на сградата съчетава модерни архитектурни решения с материали и елементи, характерни за планинската среда. Каменната облицовка, дървените декоративни акценти, светлите фасади и изчистените линии създават съвременно излъчване, което се вписва в атмосферата на Банско.

Предвидени са PVC дограма с троен стъклопакет и топлоизолационни слоеве в ограждащите конструкции. Идеята е външният облик да бъде допълнен от практични решения, съобразени с комфорта на обитаване през различните сезони.

От компактно жилище до просторен семеен дом

Едно от предимствата на Parkside Bansko е разнообразието от жилища с различни площи и разпределения. В проекта са представени апартаменти с площ от около 38 до близо 90 кв. м, както и три двустайни жилища на партерно ниво с площ от 77,3 до 103,47 кв. м и собствени дворове.

Това разнообразие дава възможност на потенциалните купувачи да разгледат различни варианти според своите приоритети – независимо дали търсят жилище за лично ползване, място за семейни почивки или втори дом в планината.

Комфортът се крие и в практичните решения

При планинския имот удобството не се изчерпва с квадратурата и разпределението. Затова проектът предвижда и решения, насочени към ежедневните потребности на обитателите.

В част от апартаментите е предвидено отопление с термопомпена система, а в останалите – климатизация за отопление и охлаждане. Към всеки апартамент е предвидено складово помещение, подходящо за съхранение на ски и сноуборд екипировка, велосипеди, куфари и сезонни вещи.

За автомобилите също е осигурено решение – гараж или паркомясто според конкретния имот. На подземното ниво са предвидени общо шест гаража, седем паркоместа и 13 складови помещения.

Така екипировката и вещите, които съпътстват активния планински начин на живот, могат да бъдат организирани извън основната жилищна площ.

Пространство и за бизнес

Parkside Bansko включва и три търговски обекта на партерното ниво, предназначени за различни бизнес дейности и услуги.

Най-големият обект е с посочена площ от 172,12 кв. м, а другите два са съответно 31,60 и 25,92 кв. м. Предвидени са допълнителни функционални пространства според индивидуалното разпределение на всеки обект.

Съчетаването на жилищни и търговски площи допълва концепцията на сградата и създава възможности за различни видове използване на пространството.

Как да изберете подходящия апартамент?

При Parkside Bansko изборът може да започне от най-важното за бъдещия собственик -желаната площ, броя на спалните, изложението и наличието на тераса или собствен двор.

За всеки конкретен апартамент може да бъде предоставена подробна информация за архитектурния план, общата и чистата площ, разпределението, санитарните помещения, външните пространства, склада и предвиденото място за автомобил.

Цената и актуалната наличност се уточняват при запитване за конкретния имот.

Parkside Bansko е предложение за хората, които искат да съчетаят удобствата на съвременното жилище с близостта до парка и планинската атмосфера на Банско.

Информация и контакти

За повече информация относно апартаментите и възможностите за покупка:

Телефон: +359 88 751 2413

Адрес: ул. „Иван Джолев“ 12, гр. Банско.