Отпускат се над 584 млн. евро за модернизация и преработка в земеделието

В МЗХ се обсъдиха с бранша критериите за подбор по интервенциите за инвестиции в земеделски стопанства и преработка на селскостопански продукти

Зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Ива Иванова проведоха работна среща с браншови организации за обсъждане на проекта на критерии за подбор на заявления за подпомагане по четири ключови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Това са „Инвестиции в земеделските стопанства”, „Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда“, „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти” и „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“.

„За Министерството на земеделието и храните стартирането на тези интервенции е от изключително значение. В Стратегическия план има заделен значителен ресурс, именно за подобряване конкурентноспособността на сектора. Радвам се, че коментираме в добър диалог предстоящите приеми“, заяви заместник-министър Василева при откриването на дискусията.

Тя благодари на представителите на браншовите организации за мотивираните становища и предложения, отправени във връзка с проекта на критериите за подбор и поясни, че те ще бъдат обстойно разгледани и взети под внимание.

„В индикативната работна програма бе предвидено приемите да стартират в периода септември – октомври 2025 г. След отправените предложения от страна на бранша и отчитайки необходимостта от повече време да подготовка и организация за кандидатите, заедно с изпълнителния директор на ДФЗ Ива Иванова, предлагаме приемите по двете интервенции за модернизация на земеделски стопанства да бъдат отворени през ноември 2025 г., а тези за преработка на селскостопански продукти – през януари 2026 г.“, акцентира заместник-министър Василева.

Тя информира участниците и за второ предложение от страна на Управляващия орган на СПРЗСР, което касае увеличение на бюджетите по четирите приема. „В индикативната програма бе заложено приемите да бъдат отворени с 50% от бюджетите по интервенциите. Предлагаме стартиране на приемите с 80% от заложения финансов ресурс“, поясни заместник-министърът.

Така общият бюджет по приемите за инвестиции в модернизиране на земеделски стопанства ще е малко над 278,1 млн. евро, а по интервенциите за преработка на селскостопански продукти ще се разпределят общо 306 млн. евро.

Предложените промени ще бъдат представени и на предстоящото заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. На срещата се обсъди възможността за определяне на делегиран бюджет за проекти, насочени към развитие на чувствителни и приоритетни сектори като „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етерично-маслени и медицински култури“ и бюджет за проекти извън тези сектори.

Бяха представени и обсъдени критериите за подбор, както и постъпилите предложения за промени по четирите интервенции. В критериите за подбор по интервенциите за инвестиции в земеделски стопанства се предвижда насърчаване производството на биологични продукти и продукти по утвърдени схеми за качество, както и изпълнение на дейности и инвестиции, подобряващи хуманното отношение към животните. Предимство ще получават и проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост. Ще бъде даден приоритет и на проекти, стимулиращи кооперирането и интеграцията между земеделските производители, като специално внимание ще бъде отделено на младите фермери до 40-годишна възраст и кандидатите, развиващи дейност в райони с природни и други специфични ограничения.

За първи път в настоящия програмен период инвестициите с екологична насоченост са обособени в отделна интервенция, чрез която ще се подкрепят дейности като биологично производство, прецизно земеделие, опазване на генофонда, внедряване на възобновяеми енергийни източници и надвишаване на изискванията за хуманното отношение към животните.

По отношение на двете интервенции за преработка на селскостопански продукти, се предвиждат приоритети за заявления, подадени от организации и групи на производители, както и от земеделски стопани, които преработват собствена земеделска продукция и сертифицирани биологични суровини. Допълнителни точки ще получават кандидати, които не са били одобрени за финансиране по подмярка 4.2 от ПРСР 2014–2020. Сред останалите критерии за приоритетно класиране са заявления, гарантиращи запазване на заетостта и създаване на нови работни места, инвестиции в цифрови технологии и автоматизация на производството, както и внедряване на иновативни решения.

Предстои проекта на критерии за подбор и решението за определяне на делегирани бюджети да бъдат обсъдени и предложени за одобрение в рамките на заседанието на Комитета за наблюдение на Стратегическия план, което ще се проведе на 3 и 4 септември в Пловдив.